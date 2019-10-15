Как выглядит единственный сын президента Казахстана? - СМИ

CA-NEWS (KZ) - Политолог и внештатный советник акима Мангистауской области Ербол Едилов опубликовал фотографию сына президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Тимура, передают местные СМИ.

Также Едилов сообщил, что Тимур Токаев в 2009 году защитил диссертацию на тему "Стратегия Республики Казахстан в отношении Запада" и получил степень кандидата политических наук.

Из открытых источников известно, что сын президента родился в 1984 году и является бизнесменом.

Из биографии главы государства известно, что Касым-Жомарт Токаев разведен.