Национальный альянс Таджикистана признан экстремистской организацией, - Верховный суд РТ

CA-NEWS (TJ) - Верховный суд Таджикистана признал Национальный альянс Таджикистана, объединивший таджикских оппозиционеров в эмиграции, экстремистской и террористической организацией.

В этот альянс, созданный в 2018 году, входят четыре оппозиционные группы – запрещенная в стране Партия Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ), «Конгресс свободомыслящих Таджикистана», «Реформа и развитие Таджикистана» и «Конгресс мигрантов Центральной Азии».

В распространенном 11 октября сообщении отмечается, что Верховный суд РТ удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры о признании Национального альянса Таджикистана экстремистко-террористической организацией и запретил его деятельность на территории республики с 15 августа 2019 года.

Согласно решения, веб-сайт организации заблокирован в Таджикистане, а ввоз и публикация видео- и информационных материалов, содержащих пропаганду альянса, запрещен.

Шарофиддин Гадоев, глава движения “Реформа и развитие Таджикистана”, входящего в Национальный альянс, 14 октября в беседе с Радио Озоди назвал необоснованным решение Верховного суда.

“Решение суда не имеет правовой основы. Правительство Таджикистана привыкло объявлять любую организацию, деятельность которой противоречит его политике, экстремистской”, - говорит он.

По его словам, никто из членов Альянса никого никогда не призывал к экстремизму, терроризму и беспорядкам.

«В наших беседах не звучит призывов к террористическим действиям. Наши призывы направлены на построение демократического общества и проведение реформ в Таджикистане. Мы продолжим свою деятельность независимо от решения суда», - говорит Гадоев.

Он продолжил, что Национальный альянс Таджикистана изучит правовые аспекты решения и после собрания членов правления выскажет свою официальную позицию по этому поводу.

Деятельность ПИВТ, входящей в Национальный альянс, запрещена на территории страны с 2015 года, а сама партия признана террористической. Руководство ПИВТ, находящееся за рубежом, отвергает все обвинения в свой адрес. Руководители трех других организаций, входящих в альянс, также покинули Таджикистан и находятся за границей.