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  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев встретился с Ильхамом Алиевым
Алиев и Мирзиёев
Алиев и Мирзиёев

CA-NEWS (UZ) -  По прибытии в Баку президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Руководители двух стран детально рассмотрели актуальные вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества и определили первоочередные задачи на перспективу, сообщили в пресс-службе главы государства.

Особое внимание было уделено налаживанию деловых контактов на уровне ведущих компаний и предпринимателей Узбекистана и Азербайджана, а также развитию кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях.

Достигнута договоренность об активизации деятельности совместной межправительственной комиссии и организации взаимных визитов делегаций регионов двух стран.

Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с вступлением Узбекистана в Совет тюркоязычных государств, отметив, что это, несомненно, придаст новый импульс дальнейшему углублению двусторонних отношений и регионального взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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