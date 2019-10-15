Шавкат Мирзиёев встретился с Ильхамом Алиевым

Алиев и Мирзиёев

CA-NEWS (UZ) - По прибытии в Баку президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Руководители двух стран детально рассмотрели актуальные вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества и определили первоочередные задачи на перспективу, сообщили в пресс-службе главы государства.

Особое внимание было уделено налаживанию деловых контактов на уровне ведущих компаний и предпринимателей Узбекистана и Азербайджана, а также развитию кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях.

Достигнута договоренность об активизации деятельности совместной межправительственной комиссии и организации взаимных визитов делегаций регионов двух стран.

Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с вступлением Узбекистана в Совет тюркоязычных государств, отметив, что это, несомненно, придаст новый импульс дальнейшему углублению двусторонних отношений и регионального взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.