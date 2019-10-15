Код аэропорта Нур-Султана изменят: IATA одобрила поправки

CA-NEWS (KZ) - В Варшаве 14 октября состоялась конференция «IATA Global Airport and Passenger Simposium» при участии казахстанской делегации во главе с председателем Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгатом Ластаевым в составе представителей авиакомпаний "ЭйрАстана" и "Скат".

На конференции был одобрен пакет изменений иницированный Казахстаном в Резолюцию 763 IATA.

На основании поправок код международного аэропорта г. Нур-Султан будет изменён в установленные IATA процедурами и стандартами.