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  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Код аэропорта Нур-Султана изменят: IATA одобрила поправки

CA-NEWS (KZ) -  В Варшаве 14 октября состоялась конференция «IATA Global Airport and Passenger Simposium» при участии казахстанской делегации во главе с председателем Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгатом Ластаевым в составе представителей авиакомпаний "ЭйрАстана" и "Скат".

На конференции был одобрен пакет изменений иницированный Казахстаном в Резолюцию 763 IATA.

На основании поправок код международного аэропорта г. Нур-Султан будет изменён в установленные IATA процедурами и стандартами.

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