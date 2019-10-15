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  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане объявлен тендер на строительство участка автодороги Обигарм-Тагикамар
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане объявлен тендер на реализацию проекта по строительству участка автодороги Обигарм-Тагикамар (Нурабад). Министерство транспорта республики, как заказчик проекта приглашает строительные компании для участия в данном тендере, передает Avesta.

Проект включает в себя проведение земляных работ, возведение подпорных сооружений, строительство пяти новых мостов и реконструкцию одного существующего моста, двух тоннелей в скале (общая длина 3,3 км). Срок реализации проекта 40 месяцев.

По данным Минтранса РТ, в тендере должны принимать участие только квалифицированные участники со следующими ключевыми квалификационными данными:

Минимальный среднегодовой оборот участника торгов за последние 3 года должен составлять не менее $75 млн. и должен продемонстрировать, что его финансовые ресурсы превышают общую потребность в данном контракте $15 млн.

Кроме того, участие в качестве подрядчика, партнера СП или субподрядчика в 2-х контрактах, которые были успешно или существенно завершены за последние 5 лет и аналогичны предлагаемым работам, стоимость участия Участника торгов в которых превышает $100 млн.

Последний срок подачи заявки – 28-го октября.

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