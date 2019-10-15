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  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Букеровская премия присуждена сразу двум писателям

CA-NEWS (CA) -  Канадка Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо разделили Букеровскую премию по литературе за 2019 год. В этом году жюри решило присудить награду сразу двум писательницам.

Маргарет Этвуд стала лауреатом за «Заветы», продолжение своего романа «Рассказ служанки», ставшего бестселлером и легшего в основу одноименного сериала. Госпожа Этвуд уже пять раз входила в шорт-лист премии, а в 2000 году стала лауреатом премии за роман «Слепой убийца», передает "Ъ".

Бернардин Эваристо была отмечена премией за роман «Девушка, женщина, все остальное», рассказывающий о чернокожих британках. Эваристо стала первой темнокожей обладательницей премии.

Всего в шорт-лист премии вошли 6 литераторов. Победитель получит £50 тыс.

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