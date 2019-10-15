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  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Учёного Сыроежкина лишили казахстанского гражданства
Константин Сыроежкин
Константин Сыроежкин

CA-NEWS (KZ) -  Казахстанского востоковеда и политолога Константина Сыроежкина лишили гражданства РК, об этом корреспонденту Kursiv.kz сообщили в пресс-службе алматинского горсуда.

«Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Константин Сыроежкин признан виновным в государственной измене и осуждён к 10 годам лишения свободы. Суд также лишил его гражданства Республики Казахстан.

Отбывать наказание осужденный будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

После отбытия основного вида наказания на основании статьи 51 Уголовного кодекса, Константин Сыроежкин будет принудительно выдворен за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд этого лица на территорию Республики Казахстан сроком на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу», - заявили «Курсиву» в горсуде.

Напомним, что 7 октября востоковеда признали виновным в государственной измене и приговорили к 10 годам лишения свободы.

Сыроежкин – казахстанский политолог, востоковед, синолог. С 2006 года работал главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана.

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