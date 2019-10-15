Индия откажется от туркменского газа, если цена на него не снизится, - СМИ

CA-NEWS (TM) - Индия угрожает отказаться от закупок туркменского газа через газопровод ТАПИ, если его контрактная цена $10 за MMBTU или $350 за тысячу кубометров не снизится, передает издание EA Daily со ссылкой на The Economic Times.

Сообщается, что на данный момент цена газа в Азии составляет $230 за тысячу кубов. Неназванный высокопоставленный индийский чиновник заявил, что газ из Туркменистана при такой цене будет вдвое дороже сжиженного американского.

Эксперты полагают, что ТАПИ может заинтересовать Индию только при цене в $4 за MMBTU ($140 за тысячу кубометров). При этом такая стоимость должна сохраняться в течение следующих 30 лет пока будет действовать контракт. В этом случае Индия сможет экономить до $3 млрд в год.

На данный момент переговоры ни к чему не привели, передает издание.

Помимо цены, Индия опасается, что Пакистан будет использовать газопровод ТАПИ в качестве рычага давления в случае возникновения конфликтов.

«Поэтому при нынешних условиях Дели вряд ли примет реальное участие в проекте строительства газопровода. Остается еще много “но” и “если”», — сказал индийский чиновник.

