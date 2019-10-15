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  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Учитель лицея в Нуреке приговорен к 17,5 годам тюрьмы за насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней ученицы

CA-NEWS (TJ) -  Суд Яванского района Хатлонской области приговорил преподавателя лицея «Нурбахш» к 17,5 годам тюремного заключения. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней ученицы лицея.

Его родные утверждают, что обвинения безосновательные и преподаватель поплатился свободой за искренний поцелуй своей ученицы, выигравшей в шахматном турнире.

Лицей расположен в Нуреке, однако во избежание широкой огласки дело рассматривается в суде Яванского района.

Подробности дела не разглашаются. В суде сообщили 14 октября Радио Озоди, что из-за того, что пострадавшей в деле фигурирует несовершеннолетняя девочка, то не могут предоставить прессе подробности происшествия.

Дети осужденного Мирзохона Алиева утверждают, что их отец был оклеветан и приговор суда должен быть пересмотрен. По их словам, все несчастья начались после того, как в апреле этого года Мирзохон Алиев, переполненный чувством радости, пожал руку и якобы поцеловал 12-летнюю ученицу, победившую в шахматном турнире.

«Любой педагог гордится успехами своих подопечных, но родственники девочки оклеветали его», - говорит один из близких людей осужденного преподавателя.

Юристы отмечают, что рукопожатие и поцелуй не может быть основанием для столь сурового приговора. Они предполагают, что в деле могут быть другие обстоятельства, которые не афишируются ввиду несовершеннолетнего возраста потерпевшей.

Уголовное дело в отношении Мирзохона Алиева расследовано по статье 139 (Насильственные действия сексуального характера) УК РТ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Один из детей учителя сообщил, что во время свидания в СИЗО его отец сказал, что признался в содеянном под пытками. Проверить это заявление не представляется возможным.

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