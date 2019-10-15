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  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Число погибших в результате прохождения тайфуна №19 в Японии возросло до 66 человек

CA-NEWS (CA) -  Спасательные бригады Японии продолжают поиски более десяти человек, пропавших без вести после прохождения в выходные дни тайфуна №19. По информации властей, подтверждена гибель 66 человек, передает NHK.

В результате шторма из берегов вышли около 200 рек, в том числе Тикума в префектуре Нагано к северу от Токио.

В 66 местах прорвало дамбы, что привело к затоплению обширных территорий.

Больше всего человек - как минимум 25 - погибли в префектуре Фукусима. В их числе - мальчик с мамой, тела которых были обнаружены на расстоянии 4 км друг от друга. Поиски второго сына этой женщины продолжаются.

По данным властей, во многих районах за два дня выпало до 40% годовой нормы осадков.

Ливни привели примерно к 140 оползням по всей стране. В префектуре Гумма четыре человека погибли в своих домах, которые снесло потоками воды.

Оценка объемов ущерба продолжается. Серьезно пострадали некоторые сферы производства, в частности, яблочные сады в префектуре Нагано.

Одна из железнодорожных компаний сообщила, что 10 поездов, в составе которых 120 вагонов, были повреждены из-за повышения уровня воды, по некоторым оценкам, на 4 м.

Власти призывают жителей проявлять осторожность у рек с повышенным уровнем воды и учитывать возможность новых оползней.

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