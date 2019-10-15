Число погибших в результате прохождения тайфуна №19 в Японии возросло до 66 человек

- Азия и мир, происшествия
- 11:11, 15 октября 2019
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CA-NEWS (CA) - Спасательные бригады Японии продолжают поиски более десяти человек, пропавших без вести после прохождения в выходные дни тайфуна №19. По информации властей, подтверждена гибель 66 человек, передает NHK.
В результате шторма из берегов вышли около 200 рек, в том числе Тикума в префектуре Нагано к северу от Токио.
В 66 местах прорвало дамбы, что привело к затоплению обширных территорий.
Больше всего человек - как минимум 25 - погибли в префектуре Фукусима. В их числе - мальчик с мамой, тела которых были обнаружены на расстоянии 4 км друг от друга. Поиски второго сына этой женщины продолжаются.
По данным властей, во многих районах за два дня выпало до 40% годовой нормы осадков.
Ливни привели примерно к 140 оползням по всей стране. В префектуре Гумма четыре человека погибли в своих домах, которые снесло потоками воды.
Оценка объемов ущерба продолжается. Серьезно пострадали некоторые сферы производства, в частности, яблочные сады в префектуре Нагано.
Одна из железнодорожных компаний сообщила, что 10 поездов, в составе которых 120 вагонов, были повреждены из-за повышения уровня воды, по некоторым оценкам, на 4 м.
Власти призывают жителей проявлять осторожность у рек с повышенным уровнем воды и учитывать возможность новых оползней.