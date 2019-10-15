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  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Уфе мужчина два года насиловал школьницу из Узбекистана
потерпевшая
потерпевшая

CA-NEWS (UZ) -  Стали известны шокирующие подробности изнасилования 15-летней уроженки Узбекистана в Уфе. Девочка записала видеозапись, на которой призналась в том, что терпела насилие от взрослого мужчины ради семьи. Все эти длилось на протяжении двух лет.

15-летняя школьница рассказала, что на протяжении двух лет ее насиловал и шантажировал 44-летний близкий друг семьи. Об этом она рассказала своему возлюбленному. Он поговорил с матерью своей девушки и отправил ее в полицию писать заявление, сообщает телеканал "Россия".

Сейчас подросток находится в социальном приюте вместе с двумя другими сестрами. Их мать поселили в пункте временного содержания иностранцев.

У моей мамы проблемы с документами. Он пугал меня тем, что маму депортируют, а сестер выгонят из школы. Я боялась его, но терпела ради семьи.

В настоящее время подозреваемый задержан. С ним проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

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