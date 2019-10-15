США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции, - The New York Times

CA-NEWS (CA) - На прошедших выходных представители Госдепа и Минэнерго США обсуждали возможность вывезти примерно 50 единиц тактического ядерного оружия с американской авиабазы Инджирлик в Турции, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, фактически это оружие оказалось в заложниках у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — его вывоз с авиабазы де-факто будет концом американо-турецкого сотрудничества.

«Я думаю это впервые, когда страна с ядерным оружием США буквально обстреливала артиллерией американские силы», — заявил на прошлой неделе Джеффри Льюис из некоммерческой организации James Martin Center, изучающей вопросы нераспространения.

Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. Анкара заявляла, что планирует вытеснить курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемые США, от границы между странами и создать там зону безопасности, передает РБК.

Спустя два дня после начала операции в Пентагоне заявили, что американские военные в районе города Кобани попали под артобстрел со стороны Турции. В Анкаре в ответ сказали, что стреляли не в американцев, а по позициям боевиков, с которых ранее обстреливали турок. Сообщалось, что никто из военнослужащих США не пострадал.

15 октября США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции, а также руководителей этих министерств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза. В список попал и глава МВД Сулейман Сойлу. Новые ограничения Вашингтон объяснил действиями турецких военных на севере Сирии.