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  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане депутат призвал отказаться от доллара США

CA-NEWS (UZ) -  Депутат от социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» Ёрмамат Холияров предложил отказаться от доллара США, передает Kun.uz.

«Если в международных взаиморасчетах все государства будут использовать свою национальную валюту, то это положительно повлияет на развитие мировой экономики. Это также уменьшит риск давления крупных государств на маленьких», - отметил народный представитель.

По его мнению, ЦБ должен начать работу по улучшению банковской политики и внедрению новых норм, а также механизмов.

«Пришло время отказаться от гегемонии зарубежной валюты. Это также поможет побороть инфляцию», - заключил Ёрмамат Холияров.

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