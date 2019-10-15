В Узбекистане депутат призвал отказаться от доллара США

CA-NEWS (UZ) - Депутат от социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» Ёрмамат Холияров предложил отказаться от доллара США, передает Kun.uz.



«Если в международных взаиморасчетах все государства будут использовать свою национальную валюту, то это положительно повлияет на развитие мировой экономики. Это также уменьшит риск давления крупных государств на маленьких», - отметил народный представитель.

По его мнению, ЦБ должен начать работу по улучшению банковской политики и внедрению новых норм, а также механизмов.

«Пришло время отказаться от гегемонии зарубежной валюты. Это также поможет побороть инфляцию», - заключил Ёрмамат Холияров.