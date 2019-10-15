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  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Андижанской области спасатели достали из канала автомобиль

CA-NEWS (UZ) -  Спасатели Андижанской области достали скатившийся в канал автомобиль Gentra, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"13 октября текущего года в службу УЧС Андижанской области поступило сообщение о том, что на одном из отрезков канала «Шахрихонсой» в воде на плаву держится автомобиль марки «Gentra»", - говорится в сообщении МЧС.

Позвонивший также сообщил о том, что салон данного авто был пуст. Буквально через несколько минут группа спасателей МЧС прибыла на указанный адрес. С помощью специальных технических приспособлений в течении пяти минут машина была вызволена на берег канала. Позже выяснилось и имя обладателя этого автомобиля. Им оказался житель города Андижан Усмонжон Мухиддинов.

По словам Усмонджона, он припарковал авто на берегу канала, однако забыл поставить на ручной тормоз. После того, как владелец машины отлучился, она произвольно скатилась в канал. Спасатели УЧС Андижанской области ещё раз напомнили забывчивому водителю об условиях безопасной парковки авто.

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