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  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы полицейские накрыли караоке-притон. Задержаны гражданки Узбекистана, Южной Кореи и Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  В Алматы полицейские накрыли караоке-притон, находящееся на 10-м этаже одного из бизнес-центров мегаполиса. В ходе визита сотрудники полиции задержали на «рабочем месте» 14 девушек легкого поведения и 3 клиентов из числа граждан Южной Кореи, сообщает департамент полиции города.

«Это сомнительное место функционировало по принципу «чай-кофе», то есть, когда клиент выбирал «чай», девушка просто находилась рядом, пела в караоке, угощалась, тем самым, развлекая гостя. Если же кодовым словом было «кофе», девушка после посиделок уезжала дальше с клиентом, которыми преимущественно являются граждане Южной Корей и Китая. Из 14 задержанных девушек трое оказались подданными Узбекистана и одна гражданка Российской Федерации, остальные - гражданки Казахстана.

Также на месте задержана гр.М., 1985 года рождения, являвшаяся администратором данного заведения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией. Пока по данному факту зарегистрировано административное производство в соответствии со ст.450 КРКобАП - предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества. В отношении владельца караоке-бара в дальнейшем будут приняты соответствующие меры», - рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП г.Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

Все задержанные лица доставлены в УП для установления личности и проверки к каким-либо противоправным действиям. В отношении подданных других стран проводятся проверочные мероприятия на предмет установления легальности их нахождения на территории РК.

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