«Если торжественно открывается какой-либо сайт, знайте, что он скорее всего скоро закроется», - блогер из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Известный в Узбекистане блогер и основатель группы Troll.uz в Facebook Умид Гафуров прокомментировал закрытие новостного издания togri.uz.

"Кто-то не знал, кому принадлежит togri.uz? Было ли совпадением то, что директор и маркетолог были бывшими сотрудниками Artel (компания, создателем которой является глава Ташкента Джахангир Артыкходжаев - прим. ред.)? Я знал, что проект скоро закроется еще 2-3 месяца назад", - пишет в своём комментарии блогер.

"Это потому, что настоящее СМИ не может быть предназначено для определенных целей третьих лиц. Много денег вложили. Не говорю уже про пышную церемонию открытия. Да, они начали делать интересные новости и репортажи. Но мне кажется, это было направлено на увеличение количества читателей. Я думаю, что основной целью было публиковать нужные кому-то новости в будущем. Но что-то пошло не так. И последней точкой стало видеоприглашение в "Ташкент Сити". Наверное кто-то сказал: "Всё, закрывайте!", - продолжает автор.

Умид Гафуров напомнил читателям, что издание "Turon24" начинало свою деятельность аналогично. "Торжественное открытие, привлечение хороших журналистов большими зарплатами и так далее. Как только всё это оказалось не актуальным, закрыли проект", - пишет блогер.

"Скажите, а зачем торжественное открытие для СМИ? Не лучше тратить эти миллионы на журналистов? На будущее, если торжественно открывается какой-либо сайт, знайте, что он скорее всего скоро закроется. СМИ это не бизнес. Такие роскошные церемонии открытия подходят больше для заводов и ресторанов. Пусть растет количество настоящих СМИ в Узбекистане. И пусть станет меньше журналистов, которые клюют на удочки с большей зарплатой", - заключает Гафуров.

Напомним, как сообщалось ранее, в Узбекистане неожиданно прекратил свою работу сайт togri.uz. Как сообщили журналисты, работающие в данном издании, утром, 14 октября, у них прошло совещание с обсуждением плана работ и никаких разговоров о закрытии не было. Но в обед в редакцию пришёл учредитель и неожиданно сообщил, что прекращает финансирование сайта. После чего команда издания была распущена в тот же день.