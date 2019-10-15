АБР одобрил программу по улучшению доступа к качественным медицинским услугам в столице и аймаках Монголии

CA-NEWS (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) утвердил свой первый механизм мультитраншевого финансирования (MFF) в секторе здравоохранения в Монголии. $158,34 млн MFF предоставит высококачественные медицинские услуги в отдельных неблагополучных районах Улан-Батора, аймаках и субрайонах, чтобы поддержать приверженность правительства Монголии обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения.

«Ускоренная урбанизация в Монголии за последние 30 лет увеличила нагрузку на медицинские и социальные службы в Улан-Баторе и аймачных центрах, что означает, что услуги здравоохранения работают плохо и стоят дороже, чем многие могут себе позволить», - сказал старший специалист АБР по социальному сектору Рикард Элфвинг.

«Эта инвестиционная программа отражает долгосрочную приверженность АБР развитию сектора здравоохранения Монголии и поможет обеспечить всем монголам доступ к недорогим и качественным медицинским услугам в случае необходимости без значительного финансового бремени».

Проблемы, стоящие перед сектором здравоохранения Монголии, включают нехватку людских ресурсов, финансирования и оборудования, которые подрывают доступ людей к качественным медицинским услугам. Расходы на медицинское обслуживание из собственных средств также высоки в стране, составляя около 41% общих расходов домохозяйств на здравоохранение, треть из которых идет на лекарства из-за их высокой стоимости и их нецелевого использования. Между тем государственные расходы на здравоохранение составляли 2,4% валового внутреннего продукта страны, что значительно ниже целевого показателя Всемирной организации здравоохранения, равного 5%.

Инвестиционная программа АБР состоит из трех проектов, ориентированных на бедных слоев городского населения, которые будут действовать до 2029 года. В рамках этих проектов в Улан-Баторе будут созданы 10 центров семейного здоровья, которые будут предоставлять расширенные медицинские услуги, и шесть центров здравоохранения на уровне провинций для укрепления первичной медико-санитарной помощи. Интегрированные модели первичной и вторичной медицинской помощи также будут внедрены как минимум в пяти районах и 10 аймаках с использованием схем государственно-частного партнерства для технического обслуживания и предоставления услуг.

Программа создаст модель районной больницы с учетом гендерных факторов в районе Чингэлтэй и модернизирует районную больницу Хан-Уул в Улан-Баторе, объединив амбулаторные и амбулаторные услуги для хирургии, акушерства, гинекологии и других дисциплин. Больницы аймаков Ховда и Увса также будут расширены за счет нового амбулаторного отделения. При поддержке Японского фонда совместного механизма кредитования, одного из целевых фондов АБР, инновационных низкоуглеродных технологий, таких как энергоэффективные системы вентиляции, насосы с подогревом грунта, производство солнечной энергии, и умный зеленый дизайн будет внедрен в модернизированную Хан-Уулскую районную больницу и отдельные семейные медицинские центры.

Программа будет поддерживать реформу финансирования здравоохранения для обеспечения более эффективного использования ресурсов для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей сектора. Наконец, это поможет Министерству здравоохранения и ключевым заинтересованным сторонам создать потенциал для снижения рисков, связанных с закупками и финансовым управлением.

АБР является основным партнером Монголии в области развития сектора здравоохранения с 1993 года, предоставив пять кредитов на общую сумму 84,9 миллиона долларов США, семь грантов на общую сумму 37 миллионов долларов США и 15 проектов технической помощи на общую сумму 10,65 миллиона долларов США. АБР также поддержал разработку и принятие ключевых политик и законов в области здравоохранения в Монголии, включая Закон о здравоохранении в 2016 году и законы, касающиеся медицинского страхования, лекарств и медицинских изделий, а также медицинского обслуживания и услуг.