В Узбекистане опровергли пытки заключенных в колонии в Навои

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CA-NEWS (UZ) - В ГУИН МВД Узбекистана опровергли информацию о пытках заключенных в колонии в Навоийской области.

"Касательно опубликованной в социальных сетях информации, по указанному факту сообщаем, что 3 октября текущего года в колонии исполнения наказаний № 5 УВД Навоийской области несколько осуждённых отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, нарушив установленный порядок отбывания наказания, отказались выходить на работу. В результате администрацией колонии приняты законные меры по дисциплинарному воздействию на осужденных в виде выдворения их в дисциплинарное отделение колонии", - отмечается в сообщении ведомства.

По данным ГУИН, "во время раздачи ужина в дисциплинарном отделении, осужденные отказались от приема пищи, мотивируя это протестом на принятые в отношении них дисциплинарные меры. После проведения разъяснительной работы с осужденными, инцидент был исчерпан".

"В данном конкретном случае, администрация колонии действовала в строгом соответствии с нормами законодательства, применение в отношении осужденных мер физического или психологического давления не осуществлялось. Фактов суицида со стороны осужденных, отбывающих наказание в данной колонии, выявлено не было", - пишет ведомство.

Напомним, ранее Ассоциации по правам человека в Центральной Азии (AHRCA), штаб-квартира которой находится во Франции, сообщила, что 10 октября пять заключенных в тюрьме № 64/4 в Навоийской области объявили голодовку, чтобы обратить внимание на ситуацию.

По данным организации, с 29 сентября в тюрьмесодержались 10 заключенных, которые, как сообщается, работали на кирпичном заводе и просили администрацию колонии предоставить новые перчатки и обувь для загрузки горячих кирпичей.

"Начальник колонии по режиму В.Ю. Рустамов и начальник колонии К.Ш. Каримов отреагировали на их просьбу крайне жестко. Рустамов собственноручно стал наносить заключенным сильные удары дубинкой по пяткам и другим частям тела, после чего они были отправлены в изолятор. 10 октября 2019 года пятеро из десяти заключенных объявили из протеста политическую голодовку с целью привлечь внимание к их ситуации", - говорится в заявлении организации.



