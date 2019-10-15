Таджикистан посетит глава Госдумы России Вячеслав Володин

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан с официальным визитом посетит председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин. Об этом «Авеста» сообщил пресс-секретарь Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана Мухаммадато Султонов.

По словам М.Султонова, визит высокопоставленного российского гостя намечен на 18-20 октября текущего года.

«В рамках официального визита намечены встречи Вячеслва Володина с председателем Маджлиси намояндагон Таджикистана Шукурджоном Зухуровым и другими высокопоставленными лицами», – отметил М.Султонов.

По словам пресс-секретаря, Вячеслав Володин возложит венок у памятника Исмоили Сомони и проведет встречу с преподавателями и студентами Российско-Таджикского славянского университета.

«Ожидается, что в ходе своего пребывания в Таджикистане, спикер Госдумы РФ посетит Национальный музей страны, «Кохи Навруз» и Нурекскую гидроэлектростанцию», – сообщил Мухаммадато Султонов.