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  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия планирует открыть посольства в Абу-Даби и Минске
здание мид монголии
здание мид монголии

CA-NEWS (MNG) -  На своем пленарном заседании 11 октября, парламент Монголии обсудил и одобрил предложения о создании двух новых посольств в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов и Минске, столице Беларуси, а также об открытии Генерального консульства в Маньчжурия, город в восточной части Внутреннего Монгольского автономного округа Китая.

Предложения были представлены министром иностранных дел Д. Цогтбаатаром в парламенте.
The United Arab Emirates (UAE) established an embassy in Ulaanbaatar in 2016. Монголия имеет широкие возможности для тесного сотрудничества с ОАЭ в привлечении инвестиций, реализации совместных проектов, взаимодействии с фондами и финансовыми институтами, включая Фонд развития Абу-Даби, Инвестиционное управление Абу-Даби и т.д.

В настоящее время ОАЭ импортирует 90 процентов своего общего потребления мяса ежегодно. Д. Цогтбаатар отметил, что создание посольства Монголии в Абу-Даби будет способствовать развитию отношений и экономических связей с Персидским заливом, получению льготных кредитов и финансовой помощи, а также непосредственным связям с учреждениями ОАЭ, такими как Фонд развития Абу-Даби и Управление по инвестициям Абу-Даби.
Беларусь является членом Евразийского экономического союза и важным автомобильным и железнодорожным сообщением, связывающим Азию с Европой. Таким образом, благодаря созданию посольства Монголии в Минске можно надеяться, что партнерские отношения и сотрудничество с Беларусью будут процветать.

В Генеральном консульстве первоначально должно быть три сотрудника, а операционные расходы будут выделены из государственного бюджета. Маньчжурия является не только стратегически важным городом, который имеет прямой доступ к граничащим с тремя странами Монголией, Китаем и Россией, но также является довольно популярным туристическим направлением среди монголов, и число туристов имеет тенденцию к дальнейшему увеличению. Частная авиакомпания «Хунну Эйр» выполняет прямой рейс из Улан-Батора в Маньчжурию пять раз в неделю. В 2017 году в общей сложности 256 769 монголов прибыли в Маньчжурию через пограничные пункты Сумбэр-Хашаан, Хавирга-Ар-Хашаат, Баянхошуу-Өвдөг и Ханги-Мандал.

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