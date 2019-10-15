Узбекистанки, находящиеся в сирийских лагерях, боятся попасть в плен армии Асада

CA-NEWS (UZ) - Гражданки Узбекистана, находящиеся в лагерях «Аль-Холь» и «Родж» на северо-востоке Сирии, боятся попасть в плен армии президента Башара Асада, передает centralasian.org.



По словам нескольких женщин, после начала военной операции Турции в этом регионе, в контролируемых курдами лагерях введен комендантский час.

Как рассказывает одна из гражданок Узбекистана, находящаяся в сирийском лагере «Аль-Холь», после начала турецкой военной операции против курдских вооруженных формирований, в лагерях был введен комендантский час.

По словам собеседницы, попросившей не разглашать ее имени, ночью 13 октября в лагере распространилась информация о том, что курды договорились с властями Сирии о действиях против Турции.

– Эта новость напугала всех нас (бывших членов террористической организации «ИГ» – Ред.). Ходят слухи, что они продадут нас Асаду, – говорит собеседница.

Несколько узбекистанок, находящиеся еще в одном сирийском лагере «Родж», выразила аналогичную обеспокоенность.

– Сейчас нам слышны звуки бомбардировок турецких вооруженных сил. Мы ждем, чтобы турки побыстрее пришли и захватили лагерь. В противном случае, курды могут передать нас армии Асада, где нас вместе с детьми ждет неминуемая смерть, – говорит еще одна узбекистанка, состоявшая ранее в рядах ИГИЛ.

Напомним, что турецкие войска начали военную операцию на севере Сирии 9 октября. Операция получила название «Источник мира». Заявленная цель операции – борьба с террористической группировкой

По словам собеседниц, в настоящее время с сирийском лагере «Аль-Холь» живут около 50 женщин из Узбекистана и более 100 детей, а в лагере «Родж» более 30 узбекистанок и около 100 детей. (Пока нет официального подтверждения этой информации).

Как говорит узбекистанка, содержащаяся в лагере «Родж», после того, как официальный Ташкент объявил о своих планах вернуть узбекских женщин и детей из Сирии, в данном лагере резко выросло количество узбекистанок. Собеседница говорит, что женщины, ранее представившиеся гражданками Турции и Кыргызстана, заявили, что на самом деле являются гражданками Узбекистана.

Все эти женщины являются женами граждан Узбекистана, воевавших в рядах террористической организации «Исламское государство». Большинство из них были взяты в плен после антитеррористической операции сил международной коалиции против «ИГ», а некоторые по собственной воле сдались в плен курдам.

Напомним, что 30 мая этого года Узбекистан в рамках гуманитарной операции «Добро» вернул из зоны боевых действий на Ближнем Востоке 156 своих граждан, в основном женщин и детей.