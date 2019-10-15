Глава «Росатома» признал, что переговоры по строительству АЭС в Узбекистане проходят непросто

CA-NEWS (UZ) - Переговоры между «Росатомом» и правительством Узбекистана по строительству атомной электростанции проходят непросто. Об этом 14 октября информагентствам РИА Новости и Тасс сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Переговоры непростые, потому что важно определиться с ценой. И они точно состоят из двух этапов. Все равно есть этап собственно проектирования, который во многом определит параметры и дальнейшего контракта», – отметил Лихачев.

Напомним, что 3 сентября в Ташкенте Алексей Лихачев сообщал, что строительство атомной электростанции в Узбекистане запланировано на 2020 год. Однако, как передает агентство ТАСС, строительство станции планируется начать в 2022 году.

В настоящее время российская компания «Aтомстройэкспорт» ведет возле озера Тузкан в Джизакской области второй этап инженерно-изыскательских работ для строительства АЭС в Узбекистане.

Напомним, что 19 октября 2018 года президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства первой атомной электростанции в республике.