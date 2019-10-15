Ученые: пластик разлагается гораздо быстрее, чем считалось

CA-NEWS (CA) - Ученые из США опровергают данные доклада ООН о том, что для разложения пластика могут понадобиться тысячи лет.

Команда исследователей провела опыт, в качестве объекта которого использовала полистирол (один из полимерных материалов, используемый для производства одноразовых пластиковых изделий). Материал этот не обладает токсическими свойствами, но экологов он пугает тем, что на его разложение необходимо слишком много времени, передает сайт gismeteo.

Ученые Океанографического института в Вудс-Хоуле и Массачусетского технологического института пометили образцы материала в контейнеры, наполненные водой. На эти контейнеры был направлен свет ксеноновой лампы, яркость которого превышала в три раза яркость солнца на экваторе. В результате опыта выяснилось, что материал частично разложился на углекислый газ и другие вещества, которые оказались в воде.

Выводы, которые сделали по итогам исследования: полистиролу для разложения необходимы не тысячи лет, а сотни или даже десятки.

По мнению исследователей, на скорость разложения полистирола влияют его отдельные компоненты, отвечающие за качество и внешний вид материала. Ученые планируют провести дальнейшее исследование, которое покажет, какие именно добавки помогают пластику быстрее разложиться под воздействием солнечного света.