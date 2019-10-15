РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Туркменским авиалиниям» разрешили полеты над странами Европейского Союза

CA-NEWS (TM) -  14 октября глава «Туркменских авиалиний» Довран Сабуров доложил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову о том, что авиакомпания успешно прошла проверку на соответствие требованиям Европейского агентства по авиационной безопасности EASA. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

«Эксперты EASA дали хорошую оценку осуществляемой в стране работе по обеспечению безопасности полетов, выполняемых «Туркменскими авиалиниями», оснащенности аэропортов страны». Согласно требованиям, также налажена работа пограничной, таможенной и миграционной служб аэропорта Ашхабада», — отчитался Сабуров.

В сообщении ТДХ не упоминается запрет на полеты воздушных судов туркменского авиаперевозчика над территорией стран Евросоюза, действовавший с февраля 2019 года.

Как пишет издание, Бердымухамедов подчеркнул, что положительные результаты проверок позволят наладить пассажирские перевозки в европейском направлении.

Глава государства дал два месяца вице-премьеру по транспорту, связи и промышленности Байрамгелди Овезову и главе «Туркменских авиалиний» Доврану Сабурову на возобновление полетов в страны ЕС.

Учитывая, что авиакомпания работает на хозрасчетной основе, глава государства заявил, что следует определить наиболее востребованные направления, исходя из расчета рыночных цен, продумав все предстоящие расходы и доходы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Во Внутренней Монголии (КНР) найден самый крупный дворец государства Ляо
  • Туркменистан заблокировал облако Google
  • Младший сын президента Таджикистана назначен замгендиректора одного из заводов «ТАЛКО»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×