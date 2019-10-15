«Туркменским авиалиниям» разрешили полеты над странами Европейского Союза

CA-NEWS (TM) - 14 октября глава «Туркменских авиалиний» Довран Сабуров доложил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову о том, что авиакомпания успешно прошла проверку на соответствие требованиям Европейского агентства по авиационной безопасности EASA. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

«Эксперты EASA дали хорошую оценку осуществляемой в стране работе по обеспечению безопасности полетов, выполняемых «Туркменскими авиалиниями», оснащенности аэропортов страны». Согласно требованиям, также налажена работа пограничной, таможенной и миграционной служб аэропорта Ашхабада», — отчитался Сабуров.

В сообщении ТДХ не упоминается запрет на полеты воздушных судов туркменского авиаперевозчика над территорией стран Евросоюза, действовавший с февраля 2019 года.

Как пишет издание, Бердымухамедов подчеркнул, что положительные результаты проверок позволят наладить пассажирские перевозки в европейском направлении.

Глава государства дал два месяца вице-премьеру по транспорту, связи и промышленности Байрамгелди Овезову и главе «Туркменских авиалиний» Доврану Сабурову на возобновление полетов в страны ЕС.

Учитывая, что авиакомпания работает на хозрасчетной основе, глава государства заявил, что следует определить наиболее востребованные направления, исходя из расчета рыночных цен, продумав все предстоящие расходы и доходы.