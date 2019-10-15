Казахстанцам, служившим на таджикско-афганской границе, присвоят статус ветеранов

CA-NEWS (KZ) - Казахстанцам-участникам таджикско-афганского конфликта присвоят статус ветеранов. Об этом сообщили в генеральном штабе Вооружённых сил РК в ответ на запрос депутатов партии "Ак жол".

23 сентября депутат Мажилиса Берик Дюсембинов обратился к премьер-министру РК Аскару Мамину с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении ветеранского статуса участникам такджикско-афганского конфликта. Он напомнил, что около десяти тысяч солдат-казахстанцев приняли участие в защите таджикско-афганской границы в период с 1992 по 2001 годы, передает informburo.kz.

"Сегодня Казахстан уделяет особое внимание миротворческой деятельности ООН – 170 миротворцев подготовлено только за один месяц этого года. Но не будут ли забыты эти наши солдаты, жертвующие своей жизнью для поддержания мира?", – отмечалось в запросе депутата.

Казахстанцам-участникам таджикско-афганского конфликта присвоят статус ветеранов. Об этом сообщили в генеральном штабе Вооружённых сил РК в ответ на запрос депутатов партии "Ак жол".

23 сентября депутат Мажилиса Берик Дюсембинов обратился к премьер-министру РК Аскару Мамину с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении ветеранского статуса участникам такджикско-афганского конфликта. Он напомнил, что около десяти тысяч солдат-казахстанцев приняли участие в защите таджикско-афганской границы в период с 1992 по 2001 годы.

"Сегодня Казахстан уделяет особое внимание миротворческой деятельности ООН – 170 миротворцев подготовлено только за один месяц этого года. Но не будут ли забыты эти наши солдаты, жертвующие своей жизнью для поддержания мира?", – отмечалось в запросе депутата.

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Берик Дюсембинов привел пример, когда в ущелье Пшихавр 7 апреля 1995 года в сражении с вооруженными террористами погибли 17 казахстанских солдат и более 30 получили серьёзные ранения.

"Однако до настоящего времени участники тех событий не получили никакого официального статуса. Считаем необходимым оценить по достоинству мужество и героизм наших миротворцев, установить социальную справедливость и решить вопрос о предоставлении статуса ветеранов первым солдатам независимого Казахстана, принимавшим участие в боях на таджикско-афганской границе", – отметил депутат.

В партии "Ак жол" сообщили, что получили ответ на свой запрос от генштаба Вооружённых сил РК. В нём говорится, что создана рабочая группа для разработки законопроекта по решению вопросов, поднимаемых ветеранскими организациями.

"Кроме того, в проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан" будет включена норма о присвоении статуса ветеранов военнослужащим, выполнявшим международные обязательства по поддержанию мира и безопасности, в том числе в усилении охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке", – отметили в "Ак жол".