В Узбекистане открылась первая гостиница, прибыль от которой направят на благотворительность

CA-NEWS (UZ) - В Сурхандарьинской области, недалеко от места паломничества Хаким Ат-Термизи, благотворительным общественным фондом «Вакф» был открыт первый отель с одноименным названием.

Как сообщила пресс-служба фонда «Вакф», в церемонии открытия гостиницы принял участие муфтий Узбекистана Усманхан Алимов.

Новая гостиница рассчитана на 70 человек, в ней есть люкс и полулюкс номера. Также на территории гостиницы есть чайхана и ресторан.

Гостиница находится вдоль международной автомагистрали Ташкент-Термез, что способствует быстрому перемещению до таких паломнических мест, как Иса Термизий, Султан Саодат, Кампиртепа, Фаязтепа и Хаким Ат-Термизий.

Сообщается, что прибыль, полученная от деятельности гостинцы, будет направлена на благотворительность.

Благотворительный общественный фонд «Вакф» при Духовном управлении мусульман Узбекистана (ДУМУ) был создан указом президента Шавката Мирзиёева в апреле 2018 года. Спустя месяц, согласно постановлению кабинета министров, 189 объектов – религиозных комплексов, священных мест и гробниц «безвозмездно переданы» благотворительному фонду «Вакф» при ДУМУ.

Как сообщается на сайте фонда, основной его миссией является «сохранение многовековых национальных и религиозных ценностей, изучение бесценного наследия предков, внесших огромный вклад в развитие мировой науки и культуры, содействие продолжению таких благородных качеств и ценностей, как просвещение, толерантность, милосердие, созидание, присущие узбекскому народу».

Благотворительный общественный фонд «Вакф» ответственен «за сохранение, ремонт, благоустройство, использование, регулирование деятельности и дальнейшее развитие инфраструктуры святынь историко-архитектурного значения».

Кроме того, в обязанности благотворительного фонда входит «материальная и моральная поддержка социально уязвимых слоев населения».

Как сообщали западные СМИ, ссылаясь на достоверные источники, в 2018 году только на один расчетный счет «Вакф» от 137 религиозных комплексов и священных мест, безвозмездно переданных благотворительному фонду «Вакф», поступило 3,5 миллиарда сумов (почти 400 тысяч долларов США).