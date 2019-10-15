Месторождения полезных ископаемых в Таджикистане не будут представляться инвесторам без соблюдения условий переработки, - Эмомали Рахмон

CA-NEWS (TJ) - Через две недели после спора о месторождении серебра «Якчилва» в Мургабском районе ГБАО, переданного китайской компании с правом на добычу до 2037 года и экспорт руды в Китай, президент страны Эмомали Рахмон высказал свое мнение по этому поводу.

Напрямую об этом месторождении и реакции населения на подписанное соглашение он ничего не сказал, но заявил, что «в дальнейшем месторождения полезных ископаемых не будут представляться иностранным инвесторам без соблюдения условий переработки полезных ископаемых до конечного производства», передает Радио Озоди.

«В течение последующих двух-трех лет должна быть полностью проведена конечная переработка отечественного сырья, в том числе хлопка-волокна, кокона, кожи и руд», - сказал глава государства 14 октября на встрече с работниками сферы промышенности страны.

В своем выступлении президент сообщил о невыполнении некоторых пунктов соглашения в сфере переработки металлов и добычи полезных ископаемых между правительством и иностранными инвесторами, но не сказал о каком именно соглашении идет речь.

Слова главы государства прозвучали после того, как 1 октября 2019 года нижняя палата таджикского парламента одобрила передачу серебряного месторождения китайским инвесторам. Это решение вызвало негативную волну откликов в социальных сетях, большинство пользователей недоумевали почему месторождение целиком и полностью передано китайской компании.

Администрация ГБАО в ответ на возмущения граждан заявила, что месторождение не продано и не передано в дар китайцам, а оно «передано во временное пользование» и это один из способов привлечения иностранных инвестиций в страну.

В соответствии с соглашением, китайская компания «Кашн Синьюи Дади Майнинг Инвестмент» получила разрешение на добычу серебра на данном месторождении до 2037 года, то есть на предстоящие 18 лет, а также освобождена от уплаты налогов (НДС), таможенных пошлин для ввоза оборудования.

Существуют противоречивые данные об объемах запаса серебра на месторождении «Якчилва». На парламентских обсуждениях 1 октября запасы оценивались в 113 тонн, в то время как некоторые СМИ со ссылкой на Главгеологию сообщали о 205 тоннах. У администрации ГБАО свои данные – 415 тонн. Неизвестно, почему такая разница в цифрах и какие из них наиболее приближены к реальности.

С 2012 года Таджикистан присоединился к Международной инициативе прозрачности в горнодобывающей промышленности, поэтому все данные в горнодобывающей отрасли должны быть прозрачными. Тем не менее, эксперты говорят, что горнодобывающий сектор в Таджикистане остается сферой "за семью печатями".

Додарбек Сайдалиев, директор центра поддержки гражданского общества «Шахрванд» и член Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО), заявил 14 октября, что прежде чем передавать иностранным инвесторам какое-либо месторождение, необходимо провести опрос и узнать мнение общественности по этому поводу.

«Природное богатство страны - это богатство народа. Одно министерство не имеет права принимать решение от имени народа. Необходимо узнать общественное мнение по этому вопросу. Как минимум, необходимо собрать группу экспертов или представителей из регионов и узнать их мнение. Этот вопрос не представляет государственную тайну», - сказал собеседник.

Согласно официальным данным Пекина, более 300 китайских компаний инвестируют в экономику Таджикистана, в основном в сфере добычи золота и угля, производства цемента и электроэнергии, химической и текстильной промышленности, сельского хозяйства, грузоперевозок и т.д.