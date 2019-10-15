В Баку прошла встреча лидеров Узбекистана и Турции

CA-NEWS (UZ) - Утром, 15 октября, в Баку состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Тепло приветствовав друг друга, главы государств с особым удовлетворением отметили укрепляющиеся узбекско-турецкие отношения дружбы, многопланового сотрудничества и стратегического партнерства, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Турции искренне поздравил узбекскую сторону в связи с вступлением страны в Совет сотрудничества тюркоязычных государств, отметив важность этого решения для развития двусторонних связей и регионального взаимодействия.

В ходе переговоров обсуждены вопросы продолжения конструктивного политического диалога, расширения практического взаимодействия в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетики, туризма и других направлениях.

Президенты Узбекистана и Турции обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального сотрудничества, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.