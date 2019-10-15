Женщина ударила работника Air Astana за отказ в перевозе ее ребенка

CA-NEWS (KZ) - Авиакомпания Air Astana поясняет ситуацию с пассажиром Шыныкуловой Б., которой было отказано в перелете ребенка без свидетельства о рождении, передает Zakon.kz.

В соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан при перевозке несовершеннолетних детей – граждан Республики Казахстан в сопровождении совершеннолетних пассажиров, авиакомпания требует предоставление свидетельства о рождении ребенка, а также документов, подтверждающих родство и (или) законное право на перевозку несовершеннолетнего пассажира. Также во время регистрации пассажира с детьми авиакомпания обязана проверять документы, подтверждающие возраст ребенка (свидетельство о рождении или паспорт).

Пассажир Шыныкулова Б. прибыла в аэропорт Шымкента 8 октября с 4-мя несовершеннолетними детьми и няней. Во время регистрации на рейс в Нур-Султан она сообщила о том, что у нее отсутствует свидетельство о рождении одного из ее несовершеннолетних детей и потребовала зарегистрировать всех пассажиров, невзирая на отсутствие документа. Агент по регистрации пассажиров проинформировала пассажира о том, что для перелета необходим соответствующий документ. Шыныкулова Б., не отходя от стойки регистрации, в грубой форме, сопровождавшейся оскорблениями, начала требовать от агента выдачи посадочного талона на ребенка без документов. На любые попытки сотрудника авиакомпании разъяснить требования законодательства женщина реагировала агрессивно, препятствовала другим пассажирам пройти регистрацию, посадив детей на багажную ленту и угрожая поджогом и голодовкой. В конечном итоге, Шыныкулова Б. нанесла работнику авиакомпании два удара.

Сотрудник авиакомпании обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нанесении физического вреда со стороны пассажира.

Авиакомпания поддерживает действия своего работника, так как полагает, что сотрудники авиакомпании имеют право на выполнение должностных обязанностей без страха, что они могут подвергнуться физическому насилию. Это необходимо для поддержания порядка и обеспечения безопасности на борту воздушного судна.

Пострадавший сотрудник авиакомпании также является многодетной матерью, воспитывающий самостоятельно четверых несовершеннолетних детей.