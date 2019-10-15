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  15 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В госмагазинах Ашхабада перестали продавать продукты детям

CA-NEWS (TM) -  С прошлой недели многих точках государственной торговли Ашхабада перестали продавать продукты детям, сообщают "Хроники Туркменистана".

Ранее из-за ограничений при продаже продуктов в госмагазинах родители многодетных семей приводили с собой детей, чтобы с их помощью купить больше хлеба, муки и яиц.

В частности, на рынке «Берекетли» из очередей прогоняют детей младшего школьного возраста. Продавцы аргументируют это тем, что из-за этого ученики опаздывают в школу.

— Дети не опаздывают в школу, так как продажа яиц начинается в 6 часов утра или чуть позже. Видимо, продавцам хочется продать как можно меньше яиц по госценам, чтобы перепродать оставшиеся в частные магазины в два раза дороже, — сообщила мать шестерых детей, оставшихся без отца.

Напомним, что в госмагазинах страны по-прежнему не хватает базовых продуктов питания. В частности, в Ашхабаде ощущается нехватка куриных яиц.

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