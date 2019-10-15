Узбекнефтегаз и SOCAR обсудили проекты по геологоразведке и добыче в Узбекистане и Азербайджане

глава SOCAR Р. Абдуллаев

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14-15 октября принимает участие в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который проходит в г. Баку в Азербайджане.

В рамках этого визита, 13 октября делегация Узбекистана провела переговоры с главой SOCAR Ровнагом Абдуллаевым, в ходе которой обсуждены перспективы сотрудничества в нефтегазовой и химической сферах, сообщил "Узбекнефтегаз".

Стороны обсудили ход реализации совместных проектов, а также выработали механизмы по ускорению их реализации. В частности, по проектам проведения геологоразведочных работ (ГРР) на инвестиционных блоках Узбекистана и по увеличению добычи на месторождениях Кашкадарьинской области подписаны дорожные карты, предусматривающие скорейший переход к практической реализации соглашений. Отдельное внимание было уделено вопросу развития сотрудничества на территории Азербайджана. В частности, достигнута договоренность о совместном изучении проектов по добычи нефти в азербайджанском секторе Каспийского моря.