В Казахстане цена на хлеб из муки первого сорта повышаться не будет, - минсельхоз

CA-NEWS (KZ) - Цена на социальный хлеб в Казахстане повышаться не будет, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства РК.

По данным официальной статистики среднереспубликанская цена на хлеб из пшеничной муки из первого сорта, на так называемый «социальный хлеб», составляет 76,5 тенге за булку (14 кырг. сом).

В текущем году убрано 15,1 млн га, намолочено 19,1 млн. тонн зерновых и зернобобовых, включая пшеницу, ячмень, кукурузу, рис и др. По предварительным прогнозам, с учетом переходящего остатка продовольственной пшеницы прошлого года, объем к распределению до следующего урожая составить 14,9 млн.тонн, из них на внутреннее потребление предполагается использовать порядка 5,9 млн. тонн (семена, фураж, промышленная переработка), экспортный потенциал составляет порядка 6,0 – 7 млн.тонн.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК по состоянию на 15 сентября 2019 года на хлебоприемных предприятиях в наличии имеется 5,1 млн. тонн зерна, в том числе зерно АО «Продовольственная контрактная корпорация» в объеме 350 тыс.тонн продовольственной пшеницы. Кроме того, Продкорпорация будет закупать до 300-350 тыс. тонн зерна. Ежемесячные запасы муки на предприятиях регионов составляет 178,0 тыс.тонн. Таким образом, ситуация с запасами зерна и муки в республике стабильная.