РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане цена на хлеб из муки первого сорта повышаться не будет, - минсельхоз

CA-NEWS (KZ) -  Цена на социальный хлеб в Казахстане повышаться не будет, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства РК.

По данным официальной статистики среднереспубликанская цена на хлеб из пшеничной муки из первого сорта, на так называемый «социальный хлеб», составляет 76,5 тенге за булку (14 кырг. сом).

В текущем году убрано 15,1 млн га, намолочено 19,1 млн. тонн зерновых и зернобобовых, включая пшеницу, ячмень, кукурузу, рис и др. По предварительным прогнозам, с учетом переходящего остатка продовольственной пшеницы прошлого года, объем к распределению до следующего урожая составить 14,9 млн.тонн, из них на внутреннее потребление предполагается использовать порядка 5,9 млн. тонн (семена, фураж, промышленная переработка), экспортный потенциал составляет порядка 6,0 – 7 млн.тонн.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК по состоянию на 15 сентября 2019 года на хлебоприемных предприятиях в наличии имеется 5,1 млн. тонн зерна, в том числе зерно АО «Продовольственная контрактная корпорация» в объеме 350 тыс.тонн продовольственной пшеницы. Кроме того, Продкорпорация будет закупать до 300-350 тыс. тонн зерна. Ежемесячные запасы муки на предприятиях регионов составляет 178,0 тыс.тонн. Таким образом, ситуация с запасами зерна и муки в республике стабильная.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • «Туркменским авиалиниям» разрешили полеты над странами Европейского Союза
  • В Баку прошла встреча лидеров Узбекистана и Турции
  • В Узбекистане опровергли пытки заключенных в колонии в Навои
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×