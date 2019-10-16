РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев провел встречу с президентами Турции и Узбекистана

CA-NEWS (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Баку в ходе саммита Тюркоязычных государств провел встречи с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба первого президента РК.

В ходе встречи с президентом Турции стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы процесса интеграции стран Тюркского мира.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильного развития государств евразийского континента.

Во время встречи с президентом Узбекистана Нурсултан Назарбаев отметил результаты в социально-экономическом развитии Узбекистана, достигнутые под руководством Шавката Мирзиёева.

15-10-2019-uzb00002_0

- Казахстан и Узбекистан - это очень близкие и важные партнёры. Наш товарооборот достиг 2,5 миллиардов долларов. Таких показателей раньше не было. И сегодня наши страны имеют хорошие перспективы, - сказал первый президент Казахстана.

В свою очередь, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что успешное сотрудничество двух стран во многом было достигнуто благодаря политике первого президента Казахстана.

Также Ш.Мирзиёев рассказал о ходе реализации мероприятий в рамках Года Казахстана в Узбекистане.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В госмагазинах Ашхабада перестали продавать продукты детям
  • Индия предоставит Монголии дополнительные $236 млн для строительства первого НПЗ
  • Строительство Нур-Султана стало примером для развития Баку, - президент Азербайджана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×