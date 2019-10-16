Назарбаев провел встречу с президентами Турции и Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Баку в ходе саммита Тюркоязычных государств провел встречи с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба первого президента РК.

В ходе встречи с президентом Турции стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы процесса интеграции стран Тюркского мира.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильного развития государств евразийского континента.

Во время встречи с президентом Узбекистана Нурсултан Назарбаев отметил результаты в социально-экономическом развитии Узбекистана, достигнутые под руководством Шавката Мирзиёева.

- Казахстан и Узбекистан - это очень близкие и важные партнёры. Наш товарооборот достиг 2,5 миллиардов долларов. Таких показателей раньше не было. И сегодня наши страны имеют хорошие перспективы, - сказал первый президент Казахстана.

В свою очередь, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что успешное сотрудничество двух стран во многом было достигнуто благодаря политике первого президента Казахстана.

Также Ш.Мирзиёев рассказал о ходе реализации мероприятий в рамках Года Казахстана в Узбекистане.