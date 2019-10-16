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  16 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана предложил создать инвестиционный фонд тюркоязычных стран
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

CA-NEWS (UZ) -  15 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку, предложил организовать совместные технопарки, инновационные стартап-компании, а также совместный инвестиционный фонд и открыть торговые дома тюркоязычных стран.

Он также выдвинул предложение учредить в рамках Тюркского совета Форум молодых предпринимателей и провести первое его заседание в следующем году в Узбекистане, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность реализации крупных транспортно-коммуникационных проектов, что создаст широкие возможности для выхода на рынки Европы, Китая и Южной Азии, а также эффективного использования потенциала новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Президент отдельно отметил важность культурно-гуманитарного взаимодействия и предложил издать на родном языке каждой из стран совета серию книг «Сокровищница тюркской литературы».

Отметим, что Узбекистан впервые участвовал в саммите Тюркского совета в качестве полноправного члена после присоединения к структуре в сентябре этого года. До этого членами совета были четыре государства: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Статус наблюдателя имеет Венгрия.

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