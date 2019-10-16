Президент Узбекистана предложил создать инвестиционный фонд тюркоязычных стран

- Узбекистан, общество
- 9:25, 16 октября 2019
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- Обновлено: 9:28, 16 октября 2019 English
CA-NEWS (UZ) - 15 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку, предложил организовать совместные технопарки, инновационные стартап-компании, а также совместный инвестиционный фонд и открыть торговые дома тюркоязычных стран.
Он также выдвинул предложение учредить в рамках Тюркского совета Форум молодых предпринимателей и провести первое его заседание в следующем году в Узбекистане, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность реализации крупных транспортно-коммуникационных проектов, что создаст широкие возможности для выхода на рынки Европы, Китая и Южной Азии, а также эффективного использования потенциала новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
Президент отдельно отметил важность культурно-гуманитарного взаимодействия и предложил издать на родном языке каждой из стран совета серию книг «Сокровищница тюркской литературы».
Отметим, что Узбекистан впервые участвовал в саммите Тюркского совета в качестве полноправного члена после присоединения к структуре в сентябре этого года. До этого членами совета были четыре государства: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Статус наблюдателя имеет Венгрия.