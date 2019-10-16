В Туркменистане участились случаи заболевания гепатитом

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане наблюдается вспышка гепатита среди населения. Корреспонденты Азатлыка сообщают об участившихся случаях заболевания в Дашогузском, Лебапском и Ахалском велаятах.

"В Дашогузском велаяте настоящая эпидемия Гепатита А. Болеют в основном подростки и дети. Взрослых значительно меньше. Последняя такая вспышка была 3 года назад там же", сообщает корреспондент Азатлыка.

Корреспондент Азатлыка в Дашогузе побеседовал с врачами и жителями региона, говорившими на условиях анонимности.

"Болезнь начинается нетипично, как грипп, с высокой температуры, кашля и насморка. А уж потом желтеет кожа и становится темной моча. У некоторых детей билирубин поднимается до 120 при норме 4.7-17", - сообщает корреспондент Азатлыка.

Медработники, беседовавшие с Азатлыком, утверждают о наличии летальных случаев. "Есть летальные случаи. В больницах лекарств нет. В наиболее тяжелых случаях врачи рекомендуют "Гептрал", хотя опыт использования его в педиатрии ограничен до 18 лет. 5 ампул стоит 600 манатов и это мало кто может себе позволить при тотальной нищете. Официально запрещено говорить об эпидемии", - сообщил один из собеседников Азатлыка в Дашогузе.

По словам медработников Дашогуза, беседовавших с Азатлыком, вспышка гепатита в регионе длится с конца августа.

"Полностью бездействуют санэпидемстанции, нигде нет обработки хлорамидом, даже после конкретных случаев заболевания в школах и детсадах. Нет средств обработки", - сообщает еще один собеседник Азатлыка в Дашогузе. По его словам, массовые прививки от Гепатита Б в региональных школах делали два года назад.

15 октября корреспондент Азатлыка сообщил о том, что местные больницы в Ахалской области переполнены детьми заболевшими гепатитом.

По его словам, власти региона о вспышке и способах предотвращения распространения заболевания население не информируют, в том числе детских садах не проводят родительских собраний. В связи с этим многие родители недооценивают опасность заболевания.

Власти страны и государственные СМИ о вспышке заболеваемости гепатитом население страны не информировали.