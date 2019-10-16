Отношения между Китаем и Монголией являются примером для человечества, - китайский эксперт

CA-NEWS (MNG) - 16 октября отмечается 70-летие установления дипломатических связей между Китаем и Монголией.

Китай содействует созданию сообщества общего будущего для человечества, которое имеет большое значение для добрососедского сотрудничества между двумя азиатскими соседями.

Во-первых, концепция сообщества общего будущего для человечества, которое направлено на установление партнерских отношений, в которых страны относятся друг к другу как к равным, участвуют во взаимных консультациях и демонстрируют взаимопонимание, может помочь повысить политическое доверие между Китаем и Монголией. Концепция подчеркивает, что крупные страны должны уважать основные интересы и основные проблемы друг друга и относиться к малым странам как к равным, пишет китайский исследователь и эксперт Ли Чао.

В соответствии с Договором о дружбе и сотрудничестве между Китаем и Монголией обе стороны договорились развивать добрососедские отношения на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга. равноправие и сотрудничество для взаимной выгоды и мирного сосуществования. Основные принципы китайско-монгольских отношений соответствуют концепции сообщества общего будущего для человечества.

Во-вторых, концепция сообщества общего будущего для человечества может приблизить две страны в плане безопасности. Концепция направлена на содействие общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности в мире и защиту международного порядка, основанного на Уставе ООН.

Это соответствует интересам безопасности Монголии и мирной внешней политике. Страна предложила Инициативу по диалогу в Улан-Баторе, чтобы предоставить странам Северо-Восточной Азии механизм для содействия мирному диалогу, предотвращения вооруженных конфликтов, укрепления взаимного доверия между странами Северо-Восточной Азии и решения проблем безопасности.

Кроме того, Китай и Монголия будут сотрудничать в борьбе с транснациональными преступлениями, такими как контрабанда, оборот наркотиков и терроризм, уточнил китайский эксперт.

В-третьих, сообщество общего будущего для человечества помогает расширять торговлю между Китаем и Монголией. Китай является крупнейшим потребителем энергии в мире и имеет огромный рынок, в то время как Монголия богата природными ресурсами, а ее внутренний рынок относительно невелик. У Китая есть огромный капитал и технологии для развития инфраструктуры, которых нет в Монголии. В результате объемы торговли и сотрудничества между Китаем и Монголией выросли.

Крупные проекты, реализуемые Китаем в Монголии, соответствуют национальной стратегии развития последней и выгодны для ее социально-экономического развития. Например, Китай построил первую хайвэй в Монголии. Китай также передает опыт и технологии Монголии в ходе проектов и помогает Монголии готовить специалистов и квалифицированных рабочих, что повышает способность Монголии развиваться самостоятельно.

В-четвертых, это может способствовать налаживанию контактов между людьми между двумя странами. Китайское видение построения сообщества с общим будущим для человечества признает и уважает разнообразие и равенство мировых цивилизаций, рассматривает взаимное обучение между цивилизациями как стимул для социального развития и способствует всеобщему участию и сотрудничеству. Это не только охватывает существенную особенность социального прогресса, но также показывает силу и ценность цивилизаций. Это будет способствовать непосредственному развитию контактов между людьми и культурного общения в международном сообществе. Обмены между Китаем и Монголией, конечно, не являются исключением.

В последние годы между Китаем и Монголией часто происходили культурные обмены. Несколько культурных мероприятий были организованы обеими сторонами. Все больше монгольских студентов учатся в Китае, и в Монголии было создано много институтов Конфуция и центров изучения китайского языка.

В-пятых, это будет способствовать развитию сотрудничества между Китаем и Монголией. Сообщество с общим будущим для человечества является не только межстрановой моделью развития и коммуникации, но и представляет собой основную оценку китайского народа о связи между судьбой человека и экологической цивилизацией.

Китай и его соседи, связанные горами и реками, сталкиваются с аналогичными экологическими проблемами. Поэтому Китай должен объединить усилия со своими соседями, чтобы построить глобальную экосистему и найти путь к устойчивому развитию. Это также дает Монголии значительную возможность содействовать устойчивому развитию. Примерно три четверти земель Монголии деградировали или страдают от опустынивания. Руководствуясь концепцией сообщества с общим будущим для человечества, два соседа могут совместно построить зеленый шелковый путь, развивать зеленую экономику, решать проблемы изменения климата и бороться со стихийными бедствиями. Конкретные проекты сотрудничества могут быть реализованы с точки зрения борьбы с опустыниванием, восстановления окружающей среды в районах добычи и управления смог.

Подводя итог, можно сказать, что предложение Китая о создании сообщества с общим будущим для человечества будет гарантировать всестороннее сотрудничество между Китаем и Монголией. В будущем обеим странам следует расширять консенсус, продолжать устанавливать и укреплять партнерские отношения с точки зрения инициатив в области развития и еще больше продвигать добрососедские отношения на новые высоты.