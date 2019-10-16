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  16 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Лицом можно будет оплачивать проезд в Нур-Султане
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) -  В Нур-Султане разработали систему, которая позволит расплачиваться в общественном транспорте, просто посмотрев в специальную камеру.

Систему Face Pay представили на конференции "Astana LRT" в Нур-Султане, передает Tengrinews.kz.

"Это оплата при помощи биометрии - фотография лица. Мы создали бот в Telegram, где вы можете зарегистрировать свой ИИН, сделать селфи, добавить свою автобусную карточку и попасть в систему. Далее даете разрешение на использование ваших данных. После, не имея при себе телефона или карты оплаты, можете заходить в автобус и приобретать билет", - рассказал учредитель ТОО "IPay" Алмас Айменов.

По его словам, о безопасности данных беспокоиться не стоит.

"Мы подняли критерии в плане безопасности. Наша система до 95 процентов распознает в точности, если система распознавания будет ниже 80 процентов, то человека еще раз попросят посмотреть в камеру. Изначально система придумана не для того, чтобы поймать человека, который не оплатил проезд, а для удобства пользования пассажиров. Пассажир, который действительно захочет использовать эту систему, будет целенаправленно смотреть в камеру и брать билет", - сказал Алмас Айменов.

Если человек будет использовать именно этот вид оплаты, то при входе у водителя на мониторе высветится фотография пассажира.

"Возможно, есть похожие системы. Но наша имеет еще и возможность оплаты. Она с нуля разработана в Казахстане - полностью наша", - добавил Айменов. Face Pay намерены запустить на этой неделе на двух маршрутах для тестирования.

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