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  16 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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К.Алламжонов: «Закрытие Togri.uz не имеет политических причин»
Предыстория: В Узбекистане прекратил работу новостной сайт Togri.uz

CA-NEWS (UZ) -  Закрытие сайта Togri.uz является внутренним и личным делом основателей и в закрытии нет политических причин. С данным заявлением выступил директор Агентства по информации и массовым коммуникациям при Администрации Президента Республики Узбекистан Комил Алламжонов.

14 октября стало известно, что сайт togri.uz, который освещал новости о политической, социальной, экономической и культурной жизни Узбекистана, был закрыт.

Комил Алламжонов, комментируя прекращение работы сайта, отметил: "...наше Агентство привержено делу увеличения числа средств массовой информации в нашей стране, и их свободного функционирования, отсутствия цензуры. От разнообразия и конкуренции СМИ больше всего выиграют народ и государство. Пусть будет больше СМИ, которые работают не на интересы отдельных лиц, а объективно и на рост благополучия страны".

2 октября один из ведущих журналистов сайта Хуршид Юлдашев написал на своей странице в Facebook'е, что одна из статей была удалена с Togri.uz со стороны Агентства информации и массовых коммуникаций, которым руководит К.Алламжонов.

В этой статье сообщалось о визите Валентины Матвиенко, председателя Совета Российской Федерации. Сотрудник, близкий к основателю Togri.uz, не хотел сообщать подробности о причине удаления статьи и кратко сказал, что это «политическая причина».

По словам одного из журналистов, возражение против статьи было высказано со стороны Комила Алламжонова. Недовольство заключалось в том, что на фотографии, сопровождаемой к статье, старшая дочь президента Саида Мирзияева не выглядела достаточно «красивой».

Напомним, что за месяц до закрытия сайта Togri.uz - в сентябре Minbar.uz был также закрыт по финансовым причинам.

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