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  16 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте двухлетний ребенок погиб, выпав из окна четвертого этажа

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 13 октября 2-летний ребенок, оставленный без присмотра в спальной комнате, выпал из окна и погиб.

По данным столичного ГУВД, малыш забрался на кровать, откуда перелез на подоконник. Окно было оставлено открытым, и ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже жилого дома.

В результате падения мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью.

«Уважаемые родители, просим вас не оставлять маленьких детей одних в комнате, где открыто окно. Также не рекомендуем ставить вплотную к окну мебель, стулья и другие предметы, на которые легко могут забраться маленькие дети. И не полагайтесь на надежность москитных сеток – они чаще всего не закреплены настолько надежно, чтобы выдержать вес даже малыша», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, многие устанавливают на балконах квартир тахту, высота которой доходит до подоконника. Это тоже может стать причиной несчастья. «Во избежание подобных случаев рекомендуем Вам устанавливать решетки на окна, а также поставить на окна крепкие, надежные ограничители для детей», - сообщили в ГУВД.

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