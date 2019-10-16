National Geographic составил рейтинг безопасных стран для женщин: казашки и туркменки живут лучше кыргызок?

- Туркменистан, общество
- 10:33, 16 октября 2019
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- Обновлено: 10:46, 16 октября 2019 English
CA-NEWS (TM) - Журнал National Geographic опубликовал рейтинг стран мира, наиболее безопасных и удобных для проживания для женщин Women, Peace and Security Index (WPS Index).
Для формирования рейтинга применялось три основных показателя: вовлеченность в общественно-политическую и экономическую жизнь, безопасность и справедливость, которая, в основном, понимается как отсутствие дискриминации.
Всего в рейтинге просчитаны позиции 167 стран мира. Первое место занимает Норвегия, за ней следуют Швейцария и Финляндия. В пятерку также вошли Дания и Исландия.
Последние три места в рейтинге достались Сирии, Афганистану и Йемену.
Среди стран Центральной Азии, Казахстан занимает 43-е место, Туркменистан 60-е место, Кыргызстан 80 - е, Узбекистан 89-е, Таджикистан 96-е место.
Казахстан: (чем выше уровень, тем лучше)
представительство в системе власти: средний уровень
использование мобильного телефона: высокий уровень
трудоустройство: средний уровень
доступ к финансам: средний уровень
образование: высокий уровень
наличие насилия внутри семьи: высокий уровень безопасности
безопасность в обществе: низкий уровень
организованное насилие в отношении женщин: высокий уровень безопасности
дискриминационные нормы: средний уровень
предпочтение сыновей в семье: высокий уровень (не важно кто родился в семье: дочь или сын — ред.)
правовая дискриминация: средний уровень.
Туркменистан: (чем выше уровень, тем лучше)
представительство в системе власти: средний уровень
использование мобильного телефона: уровень выше среднего
трудоустройство: средний уровень
доступ к финансам: низкий уровень (примечание: В Туркменистане доступ к финансам поднялся с 1% до 36 с 2017 года)
образование: уровень выше среднего
наличие насилия внутри семьи: высокий уровень безопасности
безопасность в обществе: высокий уровень
организованное насилие: высокий уровень безопасности
дискриминационные нормы: средний уровень
предпочтение сыновей: высокий уровень (не важно кто родился в семье: дочь или сын — ред.)
правовая дискриминация: средний уровень.
Кыргызстан: (чем выше уровень, тем лучше)
представительство в системе власти: низкий уровень
использование мобильного телефона: высокий уровень
трудоустройство: средний уровень
доступ к финансам: средний уровень
образование: уровень выше среднего
насилие внутри семьи: средний уровень безопасности
безопасность в обществе: уровень ниже среднего
организованное насилие: высокий уровень
дискриминационные нормы: средний уровень
предпочтение сыновей в семье: высокий уровень (не важно кто родился в семье: дочь или сын — ред.)
правовая дискриминация: средний уровень.
Узбекистан: (чем выше уровень, тем лучше)
представительство в системе власти: низкий уровень
использование мобильного телефона: средний уровень
трудоустройство: уровень ниже среднего
доступ к финансам: низкий уровень
образование: уровень выше среднего
насилие внутри семьи: высокий уровень безопасности
безопасность в обществе: средний уровень
организованное насилие: высокий уровень безопасности
дискриминационные нормы: уровень ниже среднего
предпочтение сыновей в семье: средний уровень
правовая дискриминация: уровень ниже среднего.
Таджикистан: (чем выше уровень, тем лучше)
представительство в системе власти: низкий уровень
использование мобильного телефона: средний уровень
трудоустройство: низкий уровень
доступ к финансам: низкий уровень
образование: уровень выше среднего
насилие внутри семьи: средний уровень безопасности
безопасность в обществе: средний уровень
организованное насилие: высокий уровень безопасности
дискриминационные нормы: средний уровень
предпочтение сыновей в семье: высокий уровень (не важно кто родился в семье: дочь или сын — ред.)
правовая дискриминация: средний уровень.