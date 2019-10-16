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  16 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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National Geographic составил рейтинг безопасных стран для женщин: казашки и туркменки живут лучше кыргызок?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TM) -  Журнал National Geographic опубликовал рейтинг стран мира, наиболее безопасных и удобных для проживания для женщин Women, Peace and Security Index (WPS Index).

Для формирования рейтинга применялось три основных показателя: вовлеченность в общественно-политическую и экономическую жизнь, безопасность и справедливость, которая, в основном, понимается как отсутствие дискриминации.

Всего в рейтинге просчитаны позиции 167 стран мира. Первое место занимает Норвегия, за ней следуют Швейцария и Финляндия. В пятерку также вошли Дания и Исландия.

Последние три места в рейтинге достались Сирии, Афганистану и Йемену.

Среди стран Центральной Азии, Казахстан занимает 43-е место, Туркменистан 60-е место, Кыргызстан 80 - е, Узбекистан 89-е, Таджикистан 96-е место.

Казахстан: (чем выше уровень, тем лучше)

представительство в системе власти: средний уровень

использование мобильного телефона: высокий уровень

трудоустройство: средний уровень

доступ к финансам: средний уровень

образование: высокий уровень

наличие насилия внутри семьи: высокий уровень безопасности

безопасность в обществе: низкий уровень

организованное насилие в отношении женщин: высокий уровень безопасности

дискриминационные нормы: средний уровень

предпочтение сыновей в семье: высокий уровень (не важно кто родился в семье: дочь или сын — ред.)

правовая дискриминация: средний уровень.

Туркменистан: (чем выше уровень, тем лучше)

представительство в системе власти: средний уровень

использование мобильного телефона: уровень выше среднего

трудоустройство: средний уровень

доступ к финансам: низкий уровень (примечание: В Туркменистане доступ к финансам поднялся с 1% до 36 с 2017 года)

образование: уровень выше среднего

наличие насилия внутри семьи: высокий уровень безопасности

безопасность в обществе: высокий уровень

организованное насилие: высокий уровень безопасности

дискриминационные нормы: средний уровень

предпочтение сыновей: высокий уровень (не важно кто родился в семье: дочь или сын — ред.)

правовая дискриминация: средний уровень.

Кыргызстан: (чем выше уровень, тем лучше)

представительство в системе власти: низкий уровень

использование мобильного телефона: высокий уровень

трудоустройство: средний уровень

доступ к финансам: средний уровень

образование: уровень выше среднего

насилие внутри семьи: средний уровень безопасности

безопасность в обществе: уровень ниже среднего

организованное насилие: высокий уровень

дискриминационные нормы: средний уровень

предпочтение сыновей в семье: высокий уровень (не важно кто родился в семье: дочь или сын — ред.)

правовая дискриминация: средний уровень.

Узбекистан: (чем выше уровень, тем лучше)

представительство в системе власти: низкий уровень

использование мобильного телефона: средний уровень

трудоустройство: уровень ниже среднего

доступ к финансам: низкий уровень

образование: уровень выше среднего

насилие внутри семьи: высокий уровень безопасности

безопасность в обществе: средний уровень

организованное насилие: высокий уровень безопасности

дискриминационные нормы: уровень ниже среднего

предпочтение сыновей в семье: средний уровень

правовая дискриминация: уровень ниже среднего.

Таджикистан: (чем выше уровень, тем лучше)

представительство в системе власти: низкий уровень

использование мобильного телефона: средний уровень

трудоустройство: низкий уровень

доступ к финансам: низкий уровень

образование: уровень выше среднего

насилие внутри семьи: средний уровень безопасности

безопасность в обществе: средний уровень

организованное насилие: высокий уровень безопасности

дискриминационные нормы: средний уровень

предпочтение сыновей в семье: высокий уровень (не важно кто родился в семье: дочь или сын — ред.)

правовая дискриминация: средний уровень.

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