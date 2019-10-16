«Российские железные дороги» начнут электрификацию железнодорожной линии в Узбекистане в 2020 году

CA-NEWS (UZ) - «Российские железные дороги» планируют приступить к электрификации железнодорожной линии Бухара - Ургенч - Хива в Узбекистане в следующем году. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Александра Мишарина, выступившего в кулуарах заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества.

"Это тоже будет в следующем году. Надеюсь, что в ближайшее время подпишем [контракт]. Уточняем сейчас [сумму]", - сказал топ-менеджер.

В сентябре компания сообщила о том, что планирует принять участие в инфраструктурных проектах в Узбекистане.

О совете

Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества образован межправительственным соглашением о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ от 14 февраля 1992 года и является межгосударственным органом, координирующим работу железнодорожного транспорта государств СНГ. В совет входят главы администраций и органов управления железнодорожным транспортом всех стран Содружества. В его работе принимают участие также железнодорожные администрации стран Балтии, Болгарии, Финляндии. Совет собирается два раза в год.