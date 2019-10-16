Монголия выделит $17 млн на проведение парламентских выборов

CA-NEWS (MNG) - Кабмин Монголии планирует выделить 43 млрд тугриков ($17 млн) на организацию парламентских выборов 2020 года. Стоимость самих выборов составит 24,3 млрд.тугриков (около $9 млн).

Напомним, в 2012 году, расходы на выборы резко возросли с 12,6 млрд тугриков ($4,7 млн).

Кабмин пояснил, что такие расходы связаны с увеличением числа избирателей на 112,6 тыс., возросла и минимальная месячная заработная плата. Также необходимо приобретение еще 300 машин для подсчета голосов.

На парламентских выборах 2012 года в Великий государственный хурал (парламент Монголии) использовалась смешанная избирательная система, когда 48 депутатов избирались по одномандатным округам, а 28 по партийным спискам. Однако 5 мая 2016 года в избирательное законодательство Монголии были внесены изменения, которые ликвидировали пропорциональную избирательную систему и теперь все 76 депутатов Великого государственного хурала избираются только по одномандатным округам.

В ходе парламентских выборов 29 июня 2016 года победу одержала оппозиционная Монгольская народная партия, получившая в новом составе парламента 65 мест из 76.

Великий государственный хурал или Улсын Их Хурал, — высший законодательный орган (парламент) Монголии. В настоящее время состоит из 76 депутатов. Спикер (с 1 февраля 2019 г.) — Гомбожавын Занданшатар.