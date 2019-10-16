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  16 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане намерены создать центры изучения китайского языка

CA-NEWS (TM) -  14 октября в Туркменистане состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лэ Юйчэном.

Как сообщает МИД Туркменистана, на встрече стороны обсудили возможность создания в Туркменистане различных центров по изучению и продвижению китайского языка. В целом же приоритетными направлениями сотрудничества между странами являются сельское хозяйство, транспорт, логистика, здравоохранение, наука, образование, культура, искусство, а также спорт и туризм.

Напомним, что еще в 2016 году сообщалось, что в Туркменистане введут изучение японского и китайского языков в ряде школ и вузов. О том, насколько успешно была реализована эта программа, неизвестно, однако в декабре 2017 года президенту представили новую концепцию совершенствования обучения иностранным языкам, которая будет реализована в три этапа (с 2018 по 2024 год).

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