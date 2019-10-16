Монголия и Индия провели совместные военные учения

CA-NEWS (MNG) - Команды монгольских и индийских армий 15 октября провели совместные военные учения в Бакло в округе Химачал-Прадеш Чамба.

Обе команды поделились опытом защиты конвоев, а также методами выживания в джунглях во время 14-го совместного учения «Кочевой слон-XIV».

"В Бакло, Химанчал-Прадеш, завершились совместные военные учения «Кочевый слон» между армией Индии и монгольской армией с целью расширения сотрудничества и взаимодействия в операциях против повстанцев в рамках мандата ООН - хорошая военная дипломатия", - написал Генерал-лейтенант Гьян Бхушан в Twitter.