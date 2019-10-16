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  16 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Вашингтоне пройдёт узбекско-американский бизнес-форум
флаги Узбекистана и США
флаги Узбекистана и США

CA-NEWS (UZ) -  21-22 октября текущего года в Вашингтоне состоится узбекско-американский бизнес-форум, а также очередное заседание стран-участниц Совета Рамочного соглашения по торговле и инвестициям (ТИФА). Об этом сообщает МИД РУ.

В работе бизнес-форума, организуемого Посольством Узбекистана совместно с Американо-Узбекской торговой палатой (АУТП), ожидается участие министра торговли США Уилбора Росса, представителей более 150 крупных компаний США и Канады, входящих в список «Fortune 500», а также международных организаций и финансовых институтов.

14 октября в Посольстве состоялся брифинг с участием председателя АУТП Кэролайн Лэмм, представителей компаний «Boeing», «Coca-Cola», «CNH Industrial», «John Deer», «Caterpillar Inc.», «VISA Inc.», «ExxonMobil» и других, а также ответственных сотрудников Министерства торговли США, Госдепартамента, Азиатского банка развития, Американского совета по международному образованию, Исследовательской службы Конгресса.

Как отмечалось, на полях бизнес-форума узбекская делегация проведет двусторонние встречи в формате G2B и B2B с американскими и канадскими компаниями, по итогам которых ожидается достижение конкретных договоренностей по созданию производства обуви в Кашкадарьинской области, экспорту текстильной продукции, реализации проекта в сфере производства нефти и газа, внедрению технологий «VISA» в электронных платежных системах республики, а также поставке организацией «Project Cure» гуманитарного груза в виде медицинского оборудования для здравоохранительных учреждений Приаралья.

Одновременно планируется проведение официальной церемонии открытия двух узбекских торговых домов «Самарканд гиламлари» и «Gulnor» по продаже узбекских ковров и текстильной продукции из шелка в г.Филадельфии (штат Пенсильвания). Также будет обсуждено создание новой рабочей группы по вопросам развития электронной торговли в Центральной Азии и Афганистане.

Основной темой обсуждений Совета, как планируется, будет рассмотрение вопроса о предоставлении Афганистану статуса полноправного члена ТИФА.

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