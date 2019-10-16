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  16 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане микроавтобус "Damas" вместил 14 человек вместо положенных 7

CA-NEWS (UZ) -  В Фергане в микроавтобусе "Damas" сидели 14 пассажиров вместо положенных 7 человек.

В узбекском сегменте соцсетей выложили видео, на котором видно, как в ходе рейда, остановили Damas – микролитражный автомобиль или минибус. В нём сидели 14 человек. Дорожно-патрульная служба остановила минибус и оформила нарушение.

В видеоролике водителей призывают соблюдать ПДД и технику безопасности при перевозке пассажиров и не рисковать жизнью людей.

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