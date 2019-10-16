В Узбекистане микроавтобус "Damas" вместил 14 человек вместо положенных 7
- Узбекистан, общество
- 14:27, 16 октября 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Фергане в микроавтобусе "Damas" сидели 14 пассажиров вместо положенных 7 человек.
В узбекском сегменте соцсетей выложили видео, на котором видно, как в ходе рейда, остановили Damas – микролитражный автомобиль или минибус. В нём сидели 14 человек. Дорожно-патрульная служба остановила минибус и оформила нарушение.
В видеоролике водителей призывают соблюдать ПДД и технику безопасности при перевозке пассажиров и не рисковать жизнью людей.