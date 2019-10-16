Президент Таджикистана направил на рассмотрение парламента Закон «Об амнистии»

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил на рассмотрение парламента проект Закона РТ «Об амнистии», сообщает пресс-служба главы государства.

В проекте настоящего Закона предусматривается освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, в отношении которых уголовные дела находятся на рассмотрении органов дознания, предварительного следствия или судов, отбывании наказания на основании приговора суда.

По предварительным данным, Закон «Об амнистии» распространяется на более двадцати тысяч подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных. В том числе свыше трех тысяч человек освобождаются от отбывания наказания, более пяти тысяч человек — от других наказаний, не связанных с лишением свободы. В отношении большинства осуждённых срок лишения свободы сокращается. Настоящий Закон применяется и к более чем двум тысячам лиц, чьи уголовные дела находятся на рассмотрении органов дознания, предварительного следствия или судов.

В соответствии со статьей 1 проекта Закона освобождаются от отбывания наказания в виде лишения свободы, независимо от срока назначенного наказания и от отбывания других наказаний, не связанных с лишением свободы, следующие осужденные:

— женщины;

— несовершеннолетние;

— мужчины старше 55 лет;

— инвалиды I, II и III групп, а также лица, больные злокачественными новообразованиями 4-й стадии и 4-й клинической группы по международной классификации злокачественными новообразованиями лимфатической и кроветворной тканей, туберкулёзом органов дыхания и деструктивными поражениями легких, ишемической болезнью сердца — стенокардией III и IV функциональных классов;

— участники Второй мировой войны и приравненные к ним лица, участники боевых действий на территории других государств, а также лица, получившие увечья в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции;

— лица, награждённые государственными наградами, и иностранные граждане.

Наряду с этим, согласно требованиям статьи 2 проекта, лица, совершившие преступления по неосторожности, полностью освобождаются от наказания независимо от вида наказания.

Одна из отличительных особенностей предлагаемого проекта от ранее принятых законов об амнистии состоит в том, что возросло количество лиц, которые могут быть освобождены от отбывания наказания. В том числе женщины, осуждённые за совершение особо тяжких преступлений, фактически отбывшие более двенадцати лет лишения свободы, мужчины старше семидесяти лет (за исключением тех, кто совершил некоторые особо тяжкие преступления), лица, осужденные за получение или дачу взятки на сумму до десяти тысяч сомони, иностранные граждане, совершившие преступления, предусмотренные пунктом 10 статьи 3, независимо от ограничений, предусмотренных в других статьях настоящего Закона, полностью освобождаются от наказания.

Также предусматривается освобождение от наказания осужденных, в отношении которых исполнение приговора отсрочено или наказание условно не применено, либо в отношении лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания или отбывающих наказание в исправительных колониях – поселениях или не связанными с лишением свободы.

Следует отметить, что действие настоящего Закона, прежде всего, применяется к тем, кто впервые совершил преступления небольшой тяжести и преступления среднего уровня, либо совершившим преступления по неосторожности. В частности, в соответствии со статьей 4 проекта полностью освобождаются от отбывания наказания лица, впервые осужденные за совершение преступлений небольшой и средней тяжести. При этом лица, которые отбыли две трети срока наказания за совершение тяжких преступлений или осужденные за совершение особо тяжких преступлений, если они отбыли не менее три четверти срока наказания в местах лишения свободы, освобождаются от дальнейшего наказания.

В соответствии со статьей 5 освобождаются от отбывания наказания осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений на срок свыше 15 лет, отбывшие до введения настоящего Закона в силу реально более пятнадцати лет, и оставшийся срок наказания составляет менее трех лет, независимо от ограничений и запретов, предусмотренных настоящим Законом.

В целях защиты прав потерпевших действие настоящего Закона распространяется на лиц, совершивших преступления, предусмотренные частями 3 и 4 статей 245, 246, 247, 253 и 257 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, при условии, что они полностью восстановили материальный ущерб, нанесенный потерпевшим.

В соответствии со статьей 6 лица, указанные в статье 1 проекта, а также лица, совершившие преступления по неосторожности и впервые совершившие преступления небольшой и средней тяжести, освобождаются от уголовной ответственности.

В статье 7 сокращение не отбытого срока наказания осужденных к лишению свободы, в отношении которых не применяются действия статей 1, 2, пунктов 6, 7, 10 статьи 3 и статей 4 и 6 настоящего Закона, предусматривается следующим образом:

— в отношении осужденных, которым за совершение неосторожных преступлений назначено наказание в виде лишения свободы, — на одну вторую часть;

— в отношении осужденных, которым за совершение преступлений небольшой и средней тяжести назначено наказание в виде лишения свободы, — на одну вторую часть;

— в отношении осужденных, которым за совершение тяжкого преступления назначено наказание в виде лишения свободы, — на одну треть срока;

— в отношении осужденных, которым за совершение особо тяжкого преступления назначено наказание в виде лишения свободы, — на одну четверть срока.

В проекте также указывается ряд ситуаций, ограничивающих применение законодательства в отношении некоторых лиц.

В частности, в статье 8 обозначен круг лиц, в отношении которых не применяется Закон «Об амнистии». В эту группу (за исключением женщин и несовершеннолетних) входят лица, совершившие наибольшие опасные преступления, осужденные к лишению свободы в соответствии со статьей 104, частью 3 статьи 110, статьями 130, 130 1 , 138, 139, 143 1, 179, 179 1, 179 2, 179 3, 185, 186, 187, 188, 189, частью 4 статьи 200, пункт «в» пункта 2 и пункт 3 статьи 237, часть 4 статьи 248, части 3 и 4 статьи 249, части 3 и 4 статьи 250, статьями 305-310, 313, 328, 331, 332, статьями 365, 395-405 Уголовного кодекса Республики Таджикистан.

При этом не применяется Закон к лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также лицам, осужденным к смертной казни, которым наказание заменено лишением свободы, и лицам, совершившим преступление на месте отбывания наказания.

В соответствии со статьей 9 в отношении людей за совершение преступлений, предусмотренных статьей 104, частью 2 статьи 109, частью 3 статьи 110, статьей 122, частями 2 и 3 статьи 125, статьями 130, 130 1, частью 3 статьи 131, статьями 137, 138, частью 2 статьи 141, частью 2 статьи 142, частью 2 статьи 1421, статьи 143 1, части 2 и 3 статьи 167, часть 2 статей 179, 179 1, 179 2, 179 3, 181, частями 3 и 4 статьи 184, частями 4 и 5 статьи 184 1, частями 3 и 4 статьи 184 2, части 3 и 4 статьи 184 3, статьями 184 4, 185-189, 193, 195, 196, 199, часть 4 статьи 200, частью 4 статьи 201, частью 3 статьи 202, частью 3 статьи 202 1, частью 3 статьи 202 2, частью 3 статьи 203, частью 4 статьи 204, частью 2 статьи 205, частями 3, 4 и 5 статьи 212, частью 3 статьи 237, частью 4 статьи 244, частями 3 и 4 статьи 248, статьями 249, 250, частью 3 статьи 252, частями 2, 3 и 4 статьи 289, статьями 307 2, 307 2, частью 1 статьями 307 2, 307 3, статьями 307 4, 308, 309, 310, 313, частью 3 статьи 314, частью 4 статьи 319 (если сумма взятки превышает десять тысяч сомони), частью 2 статьи 320 (если сумма взятки превышает десять тысяч сомони), статьями 328, 329, 330, 331, 332, частью 3 статьи 335, частью 2 статьи 3351, частью 2 статьи 3381, статьи 340, статьи 347 (если несообщение о преступлении или его укрывательство связаны с преступлениями террористического и экстремистского характера, либо преступлениями против основ конституционного строя и безопасности государства), частями 2 и 3 статьи 356, статьи 365, частью 2 статьи 368, частями 2 и 3 статьи 369, частями 2 и 3 статьи 370, статьями 374, 375, статьями 382-385, частью 4 статьи 386, частью 4 статьи 391, частями 1 и 2 статьи 393, статьями 396, 397, частями 1 и 2 статьи 401, частями 1 и 2 статьи 402, статьями 403 и 404 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, действие статей 1, 2, 4 и 6 настоящего Закона не применяется. К этим лицам применяется статья 7, и срок отбывания их наказания сокращается.

В указанном Законе особое внимание уделяется вопросу женщин и несовершеннолетних. Только в отношении женщин и несовершеннолетних, совершивших преступления, предусмотренные в статье 104, пункт 3 статьи 138, части 3 и 4 статьи 139, статьями 179, 1791, 179 2, 179 3, 307, 307 1, 307 2, части 1 статьи 307 3, статьями 307 4, 308, 309, 310, 395-405 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, или они были осуждены за совершение преступлений, предусмотренных в части 4 статьи 245, части 4 статьи 246 и части 4 статьи 247 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, и не полностью возместили материальный ущерб, если размер ущерба не превышает сто тысяч сомони, статьи 1 и 6 настоящего Закона не применяются.

Действие настоящего Закона распространяется на лиц, совершивших преступления до его введения в действие или привлеченных к уголовной ответственности органами дознания и предварительного следствия или уголовные дела в отношении которых находятся на рассмотрении в судах, или не рассмотрены судами, или осужденных судами, а также в отношении лиц, осужденных судами иностранных государств и выданных Республике Таджикистан для дальнейшего отбывания наказания.

В статье 12 указан перечень органов и учреждений, на которых возложено исполнение настоящего Закона, и порядок его реализации. Настоящий Закон применяется органами или учреждениями, в отношении которых находится или рассматривается дело или материал, либо осужденный отбывает наказание в этих учреждениях. При рассмотрении материалов или дела о применении амнистии в судах участие прокурора обязательно. Органы дознания и предварительного следствия, командиры войсковых частей и учреждений по исполнению уголовных наказаний Главного управления по исполнению уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан применяют настоящий Закон с согласия прокурора.

Постановление о применении настоящего Закона в отношении лиц, находящихся в розыске, принимается без вызова и согласия этих лиц. Это обстоятельство не лишает таких лиц права в будущем обжаловать постановление или определение.

Вместе с тем, следует отметить, что реализация настоящего Закона не погашает судимость, и лица, амнистированные в соответствии с настоящим Законом, не освобождаются от дополнительных наказаний и восстановления компенсации материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

В соответствии со статьей 20 проекта соответствующие органы обязаны обеспечить исполнение настоящего Закона в течение двух месяцев и в дальнейшем информировать Президента Республики Таджикистан о его исполнении.