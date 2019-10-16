Президент Монголии ознакомился с ходом работ строительства железной дороги Тавантолгой

CA-NEWS (MNG) - 8-9 октября президент Монголии Халтмаагийн Баттулга проверил ход строительства 414,6 км железной дороги, соединяющей рудник Тавантолгой в сомоне Цогтцэций аймака Өмнөговь с станцией Зуунбаян в аймаке Дорноговь.

Президента сопровождали министр обороны Н.Энхболд, министр дорожного и транспортного развития Б.Энх-Амгалан, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Монголии Д.Ганзориг, а также руководители государственной акционерной компании «Монгольская железная дорога» и УБЖД.

В строительных работах участвуют 11 организаций из сомона Цогтцэций аймака Өмнөговь, 8 организаций на территории сомона Мандах аймака Дорноговь, 9 организаций со станции Зуунбаян аймака Дорноговь, а также персонал воинских частей № 7781, № 7782, № 110 и № 339 Вооруженных сил Монголии, разделенных на эти и другие секции.

Поскольку никаких серьезных трудностей не возникает при строительстве железнодорожных дамб и с учетом прогнозов погоды, указывающих на теплую зиму, частные предприятия решили продолжить строительные работы до начала января, а в случае некоторых объектов - всю зиму. Компании передали свои предложения по расчету необходимых средств, соответствующих их эффективности и получению гарантий на следующие рабочие места в зависимости от качества их работы. Поэтому президент Баттулга поручил соответствующим должностным лицам увеличить численность рабочей силы и дать гарантии на следующие рабочие места компаний, которые демонстрируют высокую производительность и выполняют свои работы раньше, чем планировалось.

Персонал Вооруженных сил Монголии также идет по графику со строительными работами базовой путевой структуры и занимается строительством жилых домов и административных постов в некоторых железнодорожных узлах.

В рамках работ по увеличению пропускной способности станции Зуунбаян, которая будет связана с Тавантолгой, было завершено строительство фундамента пути, а работы по строительству плотины продолжаются. Таким образом, рельсы пути прокладываются по маршруту, начинающемуся со станции Зуунбаян.

Президент Баттулга поручил соответствующим министрам и должностным лицам улучшить условия жизни рабочих, повысить их заработную плату и привлечь персонал воинских подразделений к работам по развитию железнодорожной инфраструктуры после прохождения им соответствующей подготовки в профессионально-техническом училище в Саиншанде, Дорноговь аймак.