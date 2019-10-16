В Узбекистане еще один чиновник-матерщинник избил фермеров (аудио)

хоким

CA-NEWS (UZ) - На аудиозаписи, сделанной в поле села «Джейнов» Миришкорского района Кашкадарьинской области, слышно, как глава района Равшан Камилов избивает и оскорбляет местных фермеров за то, что они не культивировали, не обрабатывали и не поливали хлопчатник.

Глава (хоким) Миришкорского района Равшан Камилов на протяжении 30 минут унижает и оскорбляет местных фермеров, передает centralasian.org.

Источники говорят, что она была записана в поле в селе «Джейнов» в конце августа месяца. По их словам, тогда Камилов обвинил и избил фермеров за то, что они не культивировали, не обработали препаратами и не поливали хлопок.

На аудиозаписи слышно, как хоким Равшан Камилов обрушивается на одного из фермеров оскорблениями. «Твоя судьба в моих руках! Я е...л твою мать, бл...дь, почему ты это не сделал (на аудио слышны звуки ударов – Ред.). Почему ты не культивировал хлопок? (слышен звук пощечины – Ред.) Почему не сделал!!! Почему не сделал!!! Ты что, ходил и е...л свою мать, ублюдок?! Я е...л твою мать! Эй, ган...н, б...дь, почему ты не культивировал хлопок? (снова слышны звуки ударов – Ред.). Что ты скажешь, если сейчас я задушу тебя, в пи...ду к матери залезешь!», – говорит Равшан Камилов, обращаясь к одному из фермеров.

В ответ фермер требует от хокима не материть его мать. «Почему вы оскорбляете мою мать? Не оскорбляйте ее! Я ведь культивировал хлопок!», – требует фермер от хокима Камилова.

«Пи...з! Не умничай передо мной, я тебе х...й оторву, пид...з! Зови сюда инспектора! Сейчас тебя заберут отсюда в наручниках! Я перед любым готов ответить, ты понял меня?!», – кричит хоким и начинает избивать фермера. «Не бейте меня, не бейте», – умаляет фермер хокима.

На аудиозаписи хоким говорит, что в случае невыполнения плана по хлопку, президент «засунет его в пи...ду матери».

​Ранее сообщалось о том, что глава Миришкорского района Кашкадарьинской области Равшан Камилов оскорбляет и избивает своих подчиненных. ​18 июня 2018 года в Миришкорском районе 50-летнего фермера Шерали Давронова нашли повешенным в собственном доме. Тогда родственники Давронова обвинили в случившемся главу района Равшана Камилова, который, по их словам, оскорбил и избил фермера за невыполнение плана по сдаче пшеницы.