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  16 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане снова дефицит и рост цен на табачные изделия

CA-NEWS (TM) -  В частных торговых точках Лебапского велаята, а также в городах Балканабад и Сердар Балканского велаята цены на табачные изделия резко возросли.Об этом сообщают корреспонденты и источники Радио Азатлык, работающие в Туркменистане на условиях анонимности.

В частных торговых точках Лебапского велаята, а также в городах Балканабад и Сердар Балканского велаята цены на табачные изделия резко возросли. «В эти дни в Лебапе сигареты исчезли из продажи и их цена резко подскочила», - сообщил 15 октября корреспондент Радио Азатлык.

Он выяснил, что в административном центре Лебапского велаята городе Туркменабаде в государственных магазинах №4 и №57 продажа сигарет полностью прекращена. «В центре Туркменабада в 4-м и 57-м государственных магазинах до этого продавались сигареты, а сейчас табачные изделия можно найти только в частных магазинах», - сообщает корреспондент Азатлыка.

По его словам, в частных магазинах цены на сигареты завышают из-за дефицита. «Сейчас пачка сигарет продаётся от 60 до 150 манатов. Если исходить от размера зарплат, для туркменистанцев это очень дорого», - отмечает корреспондент.

Средняя заработная плата в стране составляет 790 манатов ($200).

По словам корреспондента Азатлыка, беседовавшего с местными продавцами и покупателями, среди населения усилились опасения о возможном полном прекращении продажи табачных изделий в Туркменистане. "Опасениям среди лебапцев, что с 2020 года из продажи полностью могут исчезнуть сигареты, способствуют неофициальные выступления местных чиновников торговли. В связи с этим народ суетится и закупает сигареты про запас", - отмечает корреспондент Азатлыка.

Рост цен на сигареты наблюдается и в других регионах Туркменистана. «Пачка сигарет, обычно продававшаяся по 40 манатов, в Балканабаде и Сердаре подорожали до 200 манатов», - сообщил 15 октября корреспондент Азатлыка.

Он также изучил цены на табачные изделия в магазинах Ашхабада. По его сведениям, в столичных частных магазинах сигареты более доступны, чем в регионах. Например, сигареты «Kent» и «Parliament» там продаются по 100 манатов.

Дефицит табачных изделий продолжается в стране более двух лет. В марте 2017 года была принята национальная программа на 2017 – 2025 годы по борьбе с вредными привычками. Власти Туркменистана подтвердили свое намерение к 2025 – му году сделать страну свободной от табака.

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